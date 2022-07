Svezia - Svizzera, anteprima Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Svezia affronterà la Svizzera mercoledì 13 luglio al Bramall Lane per la seconda giornata del Gruppo C di UEFA Women's EURO 2022.

Svezia - Svizzera in breve

Quando: mercoledì 13 luglio, 18:00 CET

Dove: Bramall Lane, Sheffield

Cosa: seconda giornata Gruppo C

Come seguirla: clicca qui per la copertura della partita