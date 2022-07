Germania - Danimarca 4-0: dominio tedesco assoluto

La caccia della Germania al settimo titolo in otto tornei inizia con una secca vittoria per 4-0 sulla Danimarca e ben tre legni colpiti.

I momenti chiave 10' Rauch colpisce la traversa di destro

13' Rauch colpisce un altro legno

21' Magull apre le marcature

57' Schüller raddoppia sugli sviluppi di un calcio d'angolo

62' Lattwein colpisce un palo con un tocco di prima

78' Lattwein firma il 3-0 con una conclusione sul secondo palo

86' Popp fissa il risultato con un colpo di testa in tuffo

90'+5 Kühl viene espulsa per doppia ammonizione

La partita in breve: la Germania è sempre lei

Si era parlato molto della fine del dominio tedesco negli ultimi anni, ma è come se così non fosse perché la squadra di Martina Voss-Tecklenburg aggredisce la Danimarca fin dall'inizio.

Il terzino sinistro Felicitas Rauch vede negarsi due volte la gioia del gol dai legni, ma a metà del primo tempo Lina Magull apre le marcature d'opportunismo togliendo la palla a Stine Pedersen e insaccando all'incrocio.

La Germania esulta dopo il gol di Lina Magull nel primo tempo

Non si placano i ritmi nella ripresa, con la Danimarca che rischia di subire più volte il secondo gol e l'ottima Lene Christensen a tenerla in partita. L'estremo difensore, però, non può niente contro Lea Schüller, che al 57' svetta di testa su calcio d'angolo e raddoppia.

La Germania continua ad avanzare incessantemente e sfiora il 3-0 con la subentrata Lattwein, che colpisce una traversa poco dopo il suo ingresso. Poco dopo, però, la giocatrice non sbaglia, mentre all'86' arriva il quarto gol di Popp. Nel recupero c'è ancora tempo per l'espulsione di Kathrine Møller Kühl per doppia ammonizione.

Visa Player of the Match: Lina Magull (Germania)

Lina Magull (Germania)

"Sempre pericolosa con i suoi ottimi scambi e movimenti. Ha pressato molto in attacco, ha segnato il primo gol e ha servito l'assist per il raddoppio su calcio d'angolo".

Osservatori tecnici UEFA

Formazioni

Germania: Frohms; Gwinn, Hendrich, Hegering, Rauch; Oberdorf (Lohmann 84'), Däbritz (Lattwein 61'), Magull (Dallmann 69'); Huth, Schüller (Popp 61'), Bühl (Brand 61')

Danimarca: Christensen; Sevecke, Stine Pedersen, Veje; Thomsen (Larsen 84'), Troelsgaard (Kühl 55'), Sofie Pedersen, Svava (Boye Sørensen 70'); Madsen (Gejl 55'), Bruun (Nadim 55'), Harder