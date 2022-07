Francia - Italia, anteprima Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

La Francia affronterà l'Italia domenica 10 luglio al New York Stadium di Rotherham per la prima giornata del Gruppo D di UEFA Women's EURO 2022.

Francia - Italia in breve Quando: domenica 10 luglio, 21:00 CET

Dove: New York Stadium, Rotherham

Cosa: prima giornata Gruppo D

Guida alla partita

Conosci le squadre: Italia

Il successo del Lyon in UEFA Women's Champions League ha reso ancora più evidente l'enorme potenziale della Francia che con questo è al suo settimo Women's EURO consecutivo. Le francesi non hanno mai superato i quarti di finale degli Europei femminili ma possono contare su una squadra ricca di fuoriclasse, con la capitana Wendie Renard che è la colonna portante della difesa. Vice campione d'Europa nel 1993 e 1997, dopo anni di magra l'Italia è invece tornata a esprimere un buon calcio ed è decisa a rendere la vita difficile alle francesi.

Probabili formazioni

Francia: Peyraud-Magnin; Périsset, Karchaoui, Mbock Bathy, Torrent; Matéo, Bilbault, Toletti; Diani, Katoto, Cascarino

Italia: Giuliani; Bartoli, Gama, Linari, Boattin; Caruso, Giugliano, Cernoia; Bergamaschi, Girelli, Bonansea

L'opinione dei reporter

Vanessa Tomaszewski, reporter Francia

Conosci le squadre: Francia

La Francia è stata la padrona incontrastata per molti anni della Women's Champions League grazie al Lyon, ma a livello di nazionale non è mai riuscita a superare i quarti di finale di un Women's EURO. Tuttavia questa squadra guidata da Corinne Diacre, che può fare affidamento sull'esperienza di calciatrici come Wendie Renard e giovani come Selma Bacha, è decisa ad arrivare sino in fondo.

Vieri Capretta, reporter Italia

La Francia parte come favorita, ma l'Italia proverà a mettere in difficoltà le transalpine affidandosi ai suoi punti di forza sfruttando gli eventuali errori delle avversarie. Le Azzurre sono molto compatte e disciplinate in difesa, e un'eventuale vittoria sarebbe un bel traguardo, ma anche evitare la sconfitta potrebbe essere altrettanto importante.

Stato di forma

Guarda i grandi gol della Francia nelle qualificazioni

Francia

Ultime sei partite (dalla più recente): VVVVVV

Ultima: Francia - Vietnam 7-0, 01/07

Women's EURO 2017: quarti di finale (S 1-0 - England)

Italia

Ultime sei partite (dalla più recente): PVVPVV

Ultima: Italia - Spagna 1-1, 01/07

Women's EURO 2017: quarta nel Gruppo B (V1 P0 S2)

Le parole dal campo

Highlights 2005: Francia - Italia 3-1 

Corinne Diacre, Ct Francia: "Il contributo di giocatrici giovani ed esperte rappresenta un buon connubio. Abbiamo grandi ambizioni, ma ora sta a noi. Ogni nazione migliora e si evolve quando le federazioni mettono sempre più risorse nel calcio femminile. Lo si vede quando si guarda alla caratura di questo EURO".

Milena Bertolini, Ct Italia: "La prima partita è la più importante perché è quella che determina il mood di tutta la fase a gironi. Giocare contro la Francia è difficile ma faremo del nostro meglio. Partire bene è fondamentale per creare l'atmosfera giusta. Il nostro obiettivo è superare il girone. Sappiamo che non sarà facile perché nel nostro gruppo ci sono buone squadre, forti dal punto di vista fisico e tecnico".