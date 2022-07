Anteprima Portogallo - Svizzera, Women's EURO: dove guardarla, orario e probabili formazioni

Il Portogallo affronta la Svizzera nel Gruppo C di UEFA Women's EURO 2022 sabato 9 luglio a Wigan & Leigh.

Portogallo - Svizzera in breve Quando: sabato 9 luglio, 18:00 CET

Dove: Leigh Sports Village, Wigan & Leigh

Cosa: Gruppo C, prima giornata

Come seguirla: clicca qui per il prepartita e la copertura in diretta

Dove guardare Portogallo - Svizzera in TV

Clicca qui per informazioni sui canali che trasmettono UEFA Women's EURO 2022 nel tuo paese.

Cosa devi sapere?

Conosciamo le squadre: Portogallo

Il Portogallo partecipa al torneo in seguito all'esclusione della Russia ma ha ottenuto risultati discreti nell'esordio a Women's EURO 2017 e nelle gare di preparazione al torneo. La Svizzera è stata battuta pesantemente in alcune amichevoli (tra tutte, quella persa 7-0 contro la Germania), ma l'ultima volta il Ct Nils Nielsen ha portato la Danimarca in finale: dunque, la sua squadra non deve essere sottovalutata.

Probabili formazioni

Portogallo: Inês Pereira; Catarina Amado, Diana Gomes, Carole Costa, Joana Marchão; Dolores Silva, Tatiana Pinto, Andreia Norton; Ana Borges, Jéssica Silva, Diana Silva

Svizzera: Thalmann; Maritz, Bühler, Kiwic, Aigbogun; Maendly, Wälti; Bachmann, Xhemaili, Sow; Crnogorčević

Conosciamo le squadre: Svizzera

Statistiche

Portogallo

Ultime sei partite: PVVVSS (dalla più recente)

Ultima partita: Portogallo - Australia 1-1, 28/06

Women's EURO 2017: quarto posto nel Gruppo D (V1 P0 S2)

Svizzera

Ultime sei partite: SSSPSP (dalla più recente)

Ultima partita: Svizzera - Inghilterra 0-4, 30/06

Women's EURO 2017: terzo posto nel Gruppo C (V1 P1 SL1)