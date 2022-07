Record di affluenza per Women's EURO: la fase finale del 2022 straccia ogni record

Nella partita inaugurale di UEFA Women's EURO 2022 vinta dall'Inghilterra sull'Austria per 1-0 è stato superato il record assoluto di pubblico nel torneo, con ben 68.871 spettatori, mentre il precedente record di 240.055 spettatori complessivi stabilito nella fase finale del 2017 è stato superato giovedì nella sfida tra Francia e Belgio.

Prima del calcio d'inizio dell'ultima partita di giovedì tra Francia e Belgio (16esima gara su 31 della fase finale), un totale di 239.902 spettatori aveva assistito alle prime 15 partite in Inghilterra, con gli 8.173 spettatori presenti al New York Stadium di Rotherham che hanno permesso alla fase finale del 2022 di scrivere il record di 248.075 spettatori con 15 partite ancora da giocare!

Prima della partita inaugurale di questo Women's EURO femminile, il pubblico più numeroso per una singola partita di una fase finale era di 41.301 persone, stabilito quando la Germania aveva battuto la Norvegia nella finale del 2013 in Svezia, ma è probabile che il record venga nuovamente battuto per la finale di Wembley del 31 luglio. Il precedente record per una partita della fase a gironi era di 29.092 spettatori: la vittoria dell'Inghilterra sulla Finlandia per 3-2 al City of Manchester Stadium nel 2005.

Due giorni dopo è caduto un altro record: 16.819 spettatori hanno assistito alla vittoria della Spagna sulla Finlandia a Milton Keynes, stabilendo l'affluenza più alta per una gara che non vede in campo la nazione ospitante (finale esclusa). Questo record però ha resistito appena 24 ore dato che 21.342 spettatori hanno assistito a Sheffield alla sfida tra Paesi Bassi e Svezia.

Affluenze più alte a Women's EURO

Highlights finale 2013: Germania - Norvegia 1-0

68.871: Inghilterra - Austria 1-0 (fase a gironi, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (finale, 28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

29.092: Inghilterra - Finlandia 3-2 (fase a gironi, 05/06/2005 – City of Manchester Stadium, Manchester)

28,847: Inghilterra - Norvegia 8-0 (fase a gironi, 11/07/2022 – Brighton & Hove Community Stadium, Brighton & Hove)

28.182: Paesi Bassi - Danimarca 4-2 (finale, 06/08/2017 – FC Twente Stadion, Enschede)

27.093: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0 (semifinale, 03/08/2017 – FC Twente Stadion, Enschede)

25.694: Inghilterra - Svezia 0-1 (fase a gironi, 11/06/2005 – Ewood Park, Blackburn)

21.731: Paesi Bassi - Norvegia 1-0 (fase a gironi 16/07/2017 – Stadion Galgenwaard, Utrecht)

21.342: Paesi Bassi - Svezia 1-1 (fase a gironi, 09/07/2022 - Bramall Lane, Sheffield)

21.105: Germania - Norvegia 3-1 (finale, 19/06/2005 – Ewood Park, Blackburn)



Record di affluenza in ogni fase di Women's EURO

Qualificazioni

24.835: Francia - Grecia 1-0 (03/06/2016 – Roazhon Park, Rennes)

Fase a gironi

68.871: Inghilterra - Austria 1-0 (fase a gironi, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

Fase a gironi (senza nazione ospitante)

21.342: Paesi Bassi - Svezia 1-1 (fase a gironi, 09/07/2022 - Bramall Lane, Sheffield)

Quarti di finale

11.106: Paesi Bassi - Svezia 2-0 (29/07/2017 – Stadion De Vijverberg, Doetinchem)

Quarti di finale (senza nazione ospitante)

10.435: Norvegia - Spagna 3-1 (22/07/2013 – Kalmar Arena, Kalmar)

Highlights semifinale 2017: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0

Semifinali

27.093: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0 (03/08/2017 – FC Twente Stadion, Enschede)

Semifinali (senza nazione ospitante)

10.184: Danimarca - Austria 0-0 dts, 3-0 dcr (03/08/2017 – Rat Verlegh Stadion, Breda)

Finale

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

Fasi finali di Women's EURO con più spettatori

Totale*

240.055 (31 partite): Paesi Bassi 2017

216.888 (25 partite): Svezia 2013

Media a partita*

9000 (4 partite): Germania Ovest 1989

8676 (25 partite): Svezia 2013

*Tornei completati

Partite UEFA femminili con più spettatori

Serata da record al Camp Nou

91.648: Barcelona - Wolfsburg 5-1 (semifinale di andata di UEFA Women's Champions League, 22/04/2022 – Camp Nou, Barcellona)

91.553: Barcelona - Real Madrid 5-2 (ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League, 30/03/2022 – Camp Nou, Barcellona)

68.871: Inghilterra - Austria 1-0 (fase a gironi, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

50.212: Lyon - Frankfurt 2-0 (finale di UEFA Women's Champions League, 17/05/2012 – Olympiastadion, Monaco)

43.255: Paris Saint-Germain - Lyon 1-2 (semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League, 30/04/2022 – Parc des Princes, Parigi)

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (finale di UEFA Women's EURO, 28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

32.257: Barcelona - Lyon 1-3 (finale di UEFA Women's Champions League, 21/05/2022 – Juventus Stadium, Torino)

30.328: Paesi Bassi - Irlanda del Nord 7-0 (qualificazioni Coppa del Mondo femminile, 06/04/2018 – PSV Stadion, Eindhoven)*

29.092: Inghilterra - Finlandia 3-2 (fase a gironi di UEFA Women's EURO, 05/06/2005 – City of Manchester Stadium, Manchester)

28,847: Inghilterra - Norvegia 8-0 (fase a gironi, 11/07/2022 – Brighton & Hove Community Stadium, Brighton & Hove)



*Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile sono organizzate dalla UEFA

Altri record di affluenza nel calcio femminile per nazionali

Coppa del Mondo FIFA femminile

90.185: Stati Uniti - Cina 0-0 dts, 5-4 dcr (finale, 10/07/1999 – Rose Bowl, Pasadena)

Coppa del Mondo FIFA femminile (in Europa)

73.680: Germania - Canada 2-1 (fase a gironi, 26/06/2011 – Olympiastadion, Berlino)

Olimpiadi

80.203: Stati Uniti - Giappone 2-1 (finale, 09/08/2012 – Wembley Stadium, Londra)

Amichevoli

77.768: Inghilterra - Germania 1-2 (09/11/2019 – Wembley Stadium, Londra)