I record di affluenza a Women's EURO

Nella partita inaugurale di UEFA Women's EURO 2022 vinta dall'Inghilterra sull'Austria per 1-0 è stato superato il record assoluto di pubblico nel torneo.

Si tratta dell'affluenza più alta nella storia del torneo e supera di gran lunga i 41.301 spettatori che hanno assistito alla finale del 2013 tra Germania e Norvegia in Svezia. Il record precedente per una partita della fase a gironi era di 29.092 spettatori per la gara del 2005 tra Inghilterra e Finlandia (3-2) al City of Manchester Stadium.

Affluenze più alte a Women's EURO

Highlights finale 2013: Germania - Norvegia 1-0

68.781: Inghilterra - Austria1-0 (fase a gironi, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (finale, 28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

29.092: Inghilterra - Finlandia 3-2 (fase a gironi, 05/06/2005 – City of Manchester Stadium, Manchester)

28.182: Paesi Bassi - Danimarca 4-2 (finale, 06/08/2017 – FC Twente Stadion, Enschede)

27.093: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0 (semifinale, 03/08/2017 – FC Twente Stadion, Enschede)

25.694: Inghilterra - Svezia 0-1 (fase a gironi, 11/06/2005 – Ewood Park, Blackburn)

21.731: Paesi Bassi - Norvegia 1-0 (fase a gironi 16/07/2017 – Stadion Galgenwaard, Utrecht)

21.105: Germania - Norvegia 3-1 (finale, 19/06/2005 – Ewood Park, Blackburn)

21.000: Germania Ovest - Norvegia (4-1 finale, 02/07/1989 – Bremer Brücke, Osnabrück)

18.000: Germania - Svezia 1-0 dts (finale, 07/07/2001 – Donaustadion, Ulm)



Record di affluenza in ogni fase di Women's EURO

Qualificazioni

24.835: Francia - Grecia 1-0 (03/06/2016 – Roazhon Park, Rennes)

Fase a gironi

68.781: Inghilterra - Austria 1-0 (fase a gironi, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

Fase a gironi (senza nazione ospitante)

10.346: Germania - Norvegia 0-1 (17/07/2013 – Kalmar Arena, Kalmar)

Quarti di finale

11.106: Paesi Bassi - Svezia 2-0 (29/07/2017 – Stadion De Vijverberg, Doetinchem)

Quarti di finale (senza nazione ospitante)

10.435: Norvegia - Spagna 3-1 (22/07/2013 – Kalmar Arena, Kalmar)

Highlights semifinale 2017: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0

Semifinali

27.093: Paesi Bassi - Inghilterra 3-0 (03/08/2017 – FC Twente Stadion, Enschede)

Semifinali (senza nazione ospitante)

10.184: Danimarca - Austria 0-0 dts, 3-0 dcr (03/08/2017 – Rat Verlegh Stadion, Breda)

Finale

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

Fasi finali di Women's EURO con più spettatori

Totale

247.041 (31 partite): Paesi Bassi 2017

216.888 (25 partite): Svezia 2013

Media a partita*

8.875 (4 partite): Germania Ovest 1989

8.676 (25 partite): Svezia 2013

*Tornei completati

Partite UEFA femminili con più spettatori

Serata da record al Camp Nou

91.648: Barcelona - Wolfsburg 5-1 (semifinale di andata di UEFA Women's Champions League, 22/04/2022 – Camp Nou, Barcellona)

91.553: Barcelona - Real Madrid 5-2 (ritorno quarti di finale di UEFA Women's Champions League, 30/03/2022 – Camp Nou, Barcellona)

68.781: Inghilterra - Austria 1-0 (fase a gironi, 06/07/2022 – Old Trafford, Trafford)

50.212: Lyon - Frankfurt 2-0 (finale di UEFA Women's Champions League, 17/05/2012 – Olympiastadion, Monaco)

43.255: Paris Saint-Germain - Lyon 1-2 (semifinale di ritorno di UEFA Women's Champions League, 30/04/2022 – Parc des Princes, Parigi)

41.301: Germania - Norvegia 1-0 (finale di UEFA Women's EURO, 28/07/2013 – Friends Arena, Solna)

32.257: Barcelona - Lyon 1-3 (finale di UEFA Women's Champions League, 21/05/2022 – Juventus Stadium, Torino)

30.328: Paesi Bassi - Irlanda del Nord 7-0 (qualificazioni Coppa del Mondo femminile, 06/04/2018 – PSV Stadion, Eindhoven)*

29.092: Inghilterra - Finlandia 3-2 (fase a gironi di UEFA Women's EURO, 05/06/2005 – City of Manchester Stadium, Manchester)

28.182: Paesi Bassi - Danimarca 4-2 (finale di UEFA Women's EURO, 06/08/2017 – FC Twente Stadion, Enschede)



*Le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo FIFA femminile sono organizzate dalla UEFA

Altri record di affluenza nel calcio femminile per nazionali

Coppa del Mondo FIFA femminile

90.185: Stati Uniti - Cina 0-0 dts, 5-4 dcr (finale, 10/07/1999 – Rose Bowl, Pasadena)

Coppa del Mondo FIFA femminile (in Europa)

73.680: Germania - Canada 2-1 (fase a gironi, 26/06/2011 – Olympiastadion, Berlino)

Olimpiadi

80.203: Stati Uniti - Giappone 2-1 (finale, 09/08/2012 – Wembley Stadium, Londra)

Amichevoli

77.768: Inghilterra - Germania 1-2 (09/11/2019 – Wembley Stadium, Londra)