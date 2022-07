Italia, carica Bertolini: "Passiamo il girone, poi vediamo. E' un gruppo unito"

"L'obiettivo ora è passare il girone. Facciamolo, poi ne riparliamo". Pensare una partita alla volta. E' questo il mantra del Commissario Tecnico Milena Bertolini, che ha parlato a UEFA.com mentre la sua Nazionale si prepara al debutto a Women's EURO 2022 contro la Francia domenica sera a Rotherham.

Obiettivi e ambizioni

"La prima partita è sempre la più importante, perché ti indirizza il girone. Chiaramente essere contro la Francia non è facile, ma la affronteremo al massimo. Vogliamo iniziare bene, è fondamentale. L'obiettivo è superare il gruppo. Sappiamo che non sarà semplice, ci sono squadre forti nel nostro girone, da un punto di vista tecnico e fisico. Pensiamo partita per partita: superiamo il girone e poi riparliamo degli obiettivi di questa squadra".

La forza del gruppo

"Non c'è una singola giocatrice che può fare la differenza: la nostra forza è il gruppo. E' importante la competizione all'interno della squadra, la sana competizione, per trovare le soluzioni migliori tutti insieme. Davanti abbiamo giocatrici con qualità e caratteristiche diverse, e vogliamo che tutti contribuiscano e facciano vedere il loro valore. La forza dell'Italia è il gruppo, la conoscenza tra le giocatrici, la coesione. Voglio una squadra ordinata, concentrata e tecnicamente pulita: così potremo superare alcuni nostri punti deboli".

La sua esperienza

"Sono maturata, ho più esperienza. Forse so gestire meglio alcune situazioni, ma posso sempre migliorare. La mia esperienza da calciatrice aiuta nella gestione dello spogliatoio. Una calciatrice che mi assomiglia di più di questa squadra? Se devo scegliere, Lucia Di Guglielmo: è arrivata a raggiungere la convocazione senza passare dalle giovanili, con disciplina, lavoro e concentrazione".

Le favorite a EURO 2022

"Credo che le favorite siano Spagna, Inghilterra, Francia e Svizzera. E occhio alla Norvegia: sono forti e hanno [Ada] Hegerberg, una giocatrice incredibile, sia come qualità da calciatrice che come personalità. Questi sono aspetti che possono cambiare una squadra, e lei ha queste qualità".