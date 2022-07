Lanciato il glossario calcistico europeo di UEFA Women's EURO 2022

Per aumentare la partecipazione a UEFA Women’s EURO 2022, è stato lanciato un glossario che racchiude una collezione di parole e frasi utili nelle 16 lingue delle 16 squadre presenti agli Europei femminili UEFA.

'It’s Showtime! Football Phrases' invita i tifosi a immergersi nella cultura delle nazioni presenti in Inghilterra, imparando e usando delle parole e frasi di altre lingue per descrivere un'azione o un gesto tecnico, come la parola 'panna' che in olandese significa 'porta' e viene utilizzato quando una calciatrice fa un tunnel a un'avversaria, oppure la parola danese ‘lissepasning’ che significa letteralmente 'passaggio fatto con i lacci delle scarpe' e intende un passaggio preciso al millimetro. 'It’s Showtime! Football Phrases' può essere scaricato da questo link.

Scarica 'It’s Showtime! Football Phrases', il glossario calcistico europeo

Sono stati venduti oltre 500.000 biglietti per le partite che si giocheranno in nove città ospitanti: Brighton & Hove, Londra, Manchester, Milton Keynes, Rotherham, Sheffield, Southampton, Trafford e Wigan & Leigh. Il torneo torna in Inghilterra per la prima volta dal 2005.