Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Italia

Soprannome: Azzurre

Miglior piazzamento a Women's EURO: vicecampione (1993, 1997)

Women's EURO 2017: fase a gironi

Perché l'Italia può vincere Women's EURO 2022?

L'Italia è cresciuta molto negli ultimi anni: ora, le sue giocatrici hanno anche esperienza oltre al talento. I risultati a livello di club rispecchiano l'entusiasmo visto nell'ultima Coppa del Mondo FIFA; per questo, l'Italia potrebbe essere una delle sorprese del torneo.

Le convocate dell'Italia per la fase finale

La capitana Sara Gama Getty Images

Portieri: Francesca Durante (Inter), Laura Giuliani (AC Milan), Katja Schroffenegger (Fiorentina)

Difensori: Elisa Bartoli (Roma), Valentina Bergamaschi (AC Milan), Lisa Boattin (Juventus), Lucia Di Guglielmo (Roma), Maria Luisa Filangeri (Sassuolo), Sara Gama (Juventus), Martina Lenzini (Juventus), Elena Linari (Roma)

Centrocampisti: Arianna Caruso (Juventus), Valentina Cernoia (Juventus), Aurora Galli (Everton), Manuela Giugliano (Roma), Martina Rosucci (Juventus), Flaminia Simonetti (Inter)

Attaccanti: Barbara Bonansea (Juventus), Agnese Bonfantini (Juventus), Valentina Giacinti (Fiorentina), Cristiana Girelli (Juventus), Martina Piemonte (AC Milan), Daniela Sabatino (Fiorentina)

Chi è la Ct dell'Italia?

Milena Bertolini. Approdata sulla panchina azzurra nel 2017, nel 2019 ha portato la squadra in Coppa del Mondo dopo 20 anni e ha raggiunto i quarti. A livello di club ha vinto tre campionati da allenatrice: uno con il Verona e due con il Brescia.

Chi è la capitana dell'Italia?

Sara Gama. Con 126 presenze, Gama ha grande esperienza e sa come vincere un torneo, avendo trionfato all'Europeo Under 19 del 2008. Ha vinto sei campionati ed è nella Hall of Fame del calcio italiano.

Il mio ricordo preferito di Women's EURO

Highlights 2017: Svezia - Italia 2-3

L'Italia è arrivata due volte seconda a EURO negli anni '90, ma da allora non è più tornata a quei livelli. Tra i ricordi più belli degli ultimi tempi c'è la vittoria che ha concluso la fase a gironi del 2017, 3-2 contro la Svezia con gol di Daniela Sabatino (2) e Cristiana Girelli. Le due giocatrici sono tra i volti più noti delle azzurre e sono convocate anche per questa edizione.

Lo sapevi?

Girelli, autrice di 46 gol in azzurro, è stata ospite al Festival di Sanremo e ha presentato una canzone.

