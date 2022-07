Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Francia

Profilo squadra

Soprannome: Les Bleues

Miglior piazzamento a Women's EURO: quarti di finale (2009, 2013, 2017)

Women's EURO 2017: quarti di finale

Perché la Francia può vincere Women's EURO 2022?

La Francia domina in Europa a livello di club ma ancora con la nazionale non è riuscita a imporsi. Che questa sia la volta buona?

Consulta il calendario completo



Chi sono le convocate della Francia?

Portieri: Mylène Chavas (Bordeaux), Justine Lerond (Metz), Pauline Peyraud-Magnin (Bordeaux)

Difensori: Selma Bacha (Lyon), Hawa Cissoko (West Ham), Sakina Karchaoui (Paris Saint-Germain), Griedge Mbock Bathy (Lyon), Ève Perisset (Chelsea), Wendie Renard (Lyon), Marion Torrent (Montpellier), Aïssatou Tounkara (Atlético)

Centrocampiste: Charlotte Bilbault (Bordeaux), Kenza Dali (Everton), Grace Geyoro (Paris Saint-Germain), Ella Palis (Bordeaux), Sandie Toletti (Levante)

Attaccanti: Sandy Baltimore (Paris Saint-Germain), Delphine Cascarino (Lyon), Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain), Melvine Malard (Lyon), Clara Matéo (Paris FC), Ouleymata Sarr (Paris FC)

Chi è l'allenatore della Francia?

Il ct della Francia, Corinne Diacre AFP via Getty Images

Corinne Diacre.

Chi è la capitana della Francia?

Wendie Renard.

I grandi gol della Francia a Women's EURO

Il mio ricordo preferito di Women's EURO

Non è ancora successo ma dico il 31 luglio, quando Les Bleues solleveranno la coppa di EURO a Wembley!

Lo sapevi?

Il portiere della Francia, Pauline Peyraud-Magnin, ha iniziato la carriera come attaccante/esterno sinistro, prima di una crisi al Lyon Under 13 che l'ha portata a giocare in porta.

Scarica l'app di Women's EURO