Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Belgio

Profilo della squadra

Soprannome: Red Flames (Fiamme Rosse)

Miglior piazzamento Women's EURO: fase a gironi (2017)

Women's EURO 2017: fase a gironi

Perché il Belgio può vincere Women's EURO 2022?

Perché anche se non è tra le favorite, nel calcio un miracolo può sempre avvenire, soprattutto con una squadra così affiatata e unita come quella belga.

La rosa del Belgio nella fase finale

Portieri: Nicky Evrard (Gent), Diede Lemey (Sassuolo), Lisa Lichtfus (Dijon)

Difensori: Laura Deloose (Anderlecht), Laura De Neve (Anderlecht), Sari Kees (Leuven), Davina Philtjens (Sassuolo), Charlotte Tison (Anderlecht), Amber Tysiak (Leuven), Jody Vangheluwe (Club Brugge)

Centrocampiste: Julie Biesmans (PSV Eindhoven), Féli Delacauw (Gent), Marie Minnaert (Club Brugge), Kassandra Missipo (Basel), Justine Vanhaevermaet (Reading)

Attaccanti: Janice Cayman (Lyon), Tine De Caigny (Hoffenheim), Elena Dhont (Twente), Hannah Eurlings (Leuven), Ella Van Kerkhoven (Anderlecht), Davinia Vanmechelen (Standard Liège), Sarah Wijnants (Anderlecht), Tessa Wullaert (Anderlecht)

La capitanan del Belgio, Tessa Wullaert BELGA MAG/AFP via Getty Images

Chi è il Ct del Belgio?

Ives Serneels

Chi è il capitano del Belgio?

Tessa Wullaert

Il mio ricordo preferito a Women's EURO

Highlights 2017: Norvegia-Belgio 0-2

Senza dubbio il 2-0 del 2017 contro gli ex campioni del mondo della Norvegia, una squadra che poteva vantare in squadra calciatrici come Ada Hegerberg e Caroline Graham Hansen. Quella è stata la seconda partita in assoluto del Belgio in una fase finale.

Lo sapevi?

Le calciatrici hanno votato per il soprannome Red Flames nel 2013, seguendo il trend delle nazionali del Belgio: Red Devils (nazionale maschile di calcio), Red Panthers (hockey femminile), Red Lions (hockey maschile), Red Dragons (pallavolo maschile) e Yellow Tigers (pallavolo femminile).

