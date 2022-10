Turno principale di Women's Futsal EURO 2023: Portogallo, Spagna, Ungheria e Ucraina qualificate

Ungheria, Portogallo, Ucraina e Spagna (campione in carica) hanno vinto i gironi del turno principale e parteciperanno alle finals di UEFA Women's Futsal EURO 2023 il prossimo marzo.

Per il 2022/23, la competizione biennale è tornata al consueto calendario dopo il posticipo della seconda edizione dal 2020/21 al 2021/22; le finals di quest'ultima edizione si sono giocate a luglio e sono state vinte dalla Spagna davanti a Portogallo, Ucraina e Ungheria a Gondomar.

Le prime 11 nazioni nel ranking hanno iniziato al turno principale. Gli altri cinque posti sono stati decisi dal turno preliminare a maggio e sono stati conquistati da Belgio, Bosnia ed Erzegovina, Paesi Bassi, Slovacchia e Slovenia.

La Spagna, che ha vinto le prime due fasi finali nel 2019 e nel 2022, ha raggiunto la terza edizione vincendo tutte le partite del Gruppo 1. Anche il Portogallo, secondo classificato e nazione ospitante in entrambe le edizioni, ha totalizzato nove punti, mentre l'Ucraina (semifinalista nel 2019 e nel 2022) e l'Ungheria (quarta lo scorso luglio) sono le altre due prime classificate.

Carla Vanessa, che ha segnato otto gol con il Portogallo nelle qualificazioni, è la miglior marcatrice di tutti i tempi della competizione con 18 reti, una in più rispetto a Vanessa Sotelo. Con i sette gol messi a segno al turno principale, l'attaccante spagnola è arrivata a 17 reti in carriera, nonostante l'assenza nell'edizione 2022 per infortunio.

Tutte le partite

Gruppo 1

Qualificata: Spagna (campione in carica)

Altre nel girone: Svezia, Finlandia (nazione ospitante), Belgio

Gruppo 2

Qualificata: Ucraina

Altre nel girone: Paesi Bassi, Polonia (nazione ospitante), Croazia

Gruppo 3

Qualificata: Portogallo (nazione ospitante)

Altre nel girone: Italia, Bielorussia, Slovenia

Gruppo 4*

Qualificata: Ungheria,

Altre nel girone: Bosnia ed Erzegovina, Slovacchia, Cechia (nazione ospitante)

*Cambio di nazione ospitante

**Russia esclusa