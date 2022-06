Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Svezia

Profilo squadra

Soprannome: Blågult (blu e gialli)

Migliori piazzamento Women's EURO: campione (1984)

Women's EURO 2017: quarti di finale

Perché la Svezia può vincere Women's EURO 2022?

Perché ha una squadra forte e unita con un mix perfetto di giovani e meno giovani.

Chi ha convocato la Svezia per la fase finale?

Portieri: Jennifer Falk (Häcken), Hedvig Lindahl (free agent), Zecira Musovic (Chelsea)

Difensori: Jonna Andersson (Hammarby), Nathalie Björn (Everton), Magdalena Eriksson (Chelsea), Hanna Glas (Bayern), Amanda Ilestedt (Paris Saint-Germain), Emma Kullberg (Brighton), Amanda Nildén (Juventus), Linda Sembrant (Juventus)

Centrocampiste: Filippa Angeldahl (Man. City), Hanna Bennison (Everton), Sofia Jakobsson (San Diego Wave), Elin Rubensson (Häcken), Johanna Rytting Kaneryd (Häcken), Caroline Seger (Rosengård)

Attaccanti: Kosovare Asllani (Real Madrid), Stina Blackstenius (Arsenal), Rebecka Blomqvist (Wolfsburg), Fridolina Rolfö (Barcelona), Lina Hurtig (Juventus), Olivia Schough (Rosengård)

Chi è l'allenatore della Svezia?

Il Ct della Svezia, Peter Gerhardsson, e il capitano Caroline Seger FIFA via Getty Images

Peter Gerhardsson

Chi è il capitano della Svezia?

Caroline Seger

Lo sapevi?

Il cognome Seger in svedese significa "Vittoria" ed è un nome tradizionale da soldato. Storicamente, i soldati svedesi ricevevano nuovi nomi di famiglia al momento dell'arruolamento e questi spesso seguivano determinate convenzioni, come caratteristiche personali o nomi di animali. L'antenato del capitano svedese condivideva senza dubbio il suo gusto per la vittoria.

