Anteprima finale EURO Under 19 2022: Israele - Inghilterra

Inghilterra (vincitrice del Gruppo A) e Israele (seconda classificata nello stesso girone) si riaffronteranno in finale di EURO Under 19 2022 venerdì 1 luglio alle 20:00 CEST al Trnava Stadium.

Mentre l'Inghilterra cerca il secondo titolo, Israele è in finale per la prima volta e vuole conquistare un posto nella storia.

Dove guardare la finale: TV/Streaming

Gli antefatti

Highlights: Inghilterra - Italia 2-1

L'Inghilterra, prima classificata nel Gruppo B, ha il curriculum più ricco del torneo. Partecipa a EURO Under 19 per l'undicesima volta ed è in finale per la quarta, dopo aver vinto quella del 2017 contro il Portogallo e perso quelle del 2005 e 2009 contro Francia e Ucraina.

Israele, per contro, partecipa alla fase finale per la seconda volta ed è finalista per la prima. Per la precisione, è la prima volta che una nazionale israeliana raggiunge una qualsiasi finale UEFA.

Le squadre hanno già avuto modo di studiarsi e si preparano al secondo confronto diretto nell'arco di una settimana. Sabato, gli inglesi hanno avuto la meglio grazie a un gol di Liam Delap a Žiar nad Hronom.

Tuttavia, nell'undici schierato da Ian Foster alla terza giornata c'erano solo quattro giocatori che hanno poi disputato la semifinale, mentre il Ct israeliano Ofir Haim ha cambiato solo tre uomini.

Highlights: Francia - Israele 1-2

Dopo aver registrato tre vittorie e tre clean sheet nella fase a gironi, l'Inghilterra ha subito il primo gol in semifinale contro l'Italia martedì. Tuttavia, ispirati da un messaggio del Ct della nazionale maggiore Gareth Southgate, gli Young Lions hanno rivelato un altro lato del loro e hanno vinto in rimonta, conquistando un posto per la sfida di venerdì.

I loro avversari, come hanno dimostrato nella combattuta vittoria agli ottavi di finale sulla Francia, giocano però in scioltezza e hanno tutto il diritto di sognare la colpa.

Scherzando, Haim ha detto che potrebbe aver bisogno di "13 giocatori" per battere l'Inghilterra, ma entrambe le squadre appaiono in fiducia prima dello scontro a Trnava.

Highlights terza giornata: Israele - Inghilterra 0-1

Statistiche

L'Inghilterra ha battuto il Portogallo 2-1 in finale nel 2017 ma ha perso le finali precedenti (2005 e 2009).

Israele partecipa al torneo per la seconda volta. Nel 2014 non ha superato la fase a gironi.

Finora, gli inglesi Dane Scarlett e Carney Chukwuemeka e l'israeliano Oscar Gloukh hanno segnato due gol alla fase finale.