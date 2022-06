Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Finlandia

Profilo squadra

Soprannome: Helmarit, dal soprannome originale Helmipöllöt (Gufi di Tengmalm)

Miglior piazzamento Women's EURO: semifinale (2005)

Women's EURO 2017: non qualificata

Perché la Finlandia può vincere Women’s EURO 2022?

Nonostante non sia tra le favorite, la Finlandia può contare su una squadra che si conosce molto bene e punta tutto sul collettivo.

Le convocate della Finlandia

Portieri: Tinja-Riikka Korpela (Tottenham Hotspur), Katriina Talaslahti (Fleury), Anna Tamminen (Hammarby)

Difensori: Anna Auvinen (Sampdoria), Nora Heroum (Lazio), Tuija Hyyrynen (Juventus), Emma Koivisto (Brighton & Hove Albion), Natalia Kuikka (Portland Thorns), Elli Pikkujämsä (Örebro), Anna Westerlund (Åland United)

Centrocampiste: Olga Ahtinen (Linköping), Ria Öling (Rosengård), Amanda Rantanen (Örebro), Essi Sainio (HJK), Eveliina Summanen (Tottenham Hotspur)

Attaccanti: Emmi Alanen (Kristiandstad), Jenny-Julia Danielsson (AIK), Adelina Engman (Hammarby), Sanni Franssi (Real Sociedad), Juliette Kemppi (Kalmar), Heidi Kollanen (Örebro), Jutta Rantala (Vittsjö), Linda Sällström (Vittsjö)

Chi è il Ct della Finlandia?

Il Ct della Finlandia, Anna Signeul UEFA via Getty Images

Anna Signeul.

Chi è la capitana della Finlandia?

Tinja-Riikka Korpela.

Il mio ricordo preferito di Women's EURO

Danimarca - Finlandia negli anni

La gara d'apertura della Finlandia a Women's EURO 2009 contro la Danimarca, vinta 1-0 davanti a 16.000 spettatori.

Lo sapevi?

Per i difensori sarà difficile far perdere l'equilibrio a Emmi Alanen, in quanto la centrocampista offensiva finlandese è stata in passato una wrestler di livello internazionale. La 31enne proviene dalla regione dell'Ostrobotnia meridionale, una roccaforte della lotta libera in Finlandia.

