Conosciamo le squadre di Women's EURO 2022: Inghilterra

Soprannome: le Leonesse

Miglior piazzamento Women's EURO: secondo posto (1984, 2009)

Women's EURO 2017: semifinale

Perché l'Inghilterra può vincere Women's EURO 2022?

Gioca in casa ed è guidata da un'allenatrice che ha già vinto il trofeo con i Paesi Bassi nell'ultima edizione: Sarina Wiegman.

Chi sono le convocate dell'Inghilterra?

Portieri: Mary Earps (Man. United), Hannah Hampton (Aston Villa), Ellie Roebuck (Man. City)

Difensori: Millie Bright (Chelsea), Lucy Bronze (Barcelona), Jess Carter (Chelsea), Rachel Daly (Houston Dash), Alex Greenwood (Man. City), Demi Stokes (Man. City), Lotte Wubben-Moy (Arsenal)

Centrocampiste: Fran Kirby (Chelsea), Jill Scott (free agent), Georgia Stanway (Bayern), Ella Toone (Man. United), Keira Walsh (Man. City), Leah Williamson (Arsenal)

Attaccanti: Beth Inghilterra (Chelsea), Lauren Hemp (Man. City), Chloe Kelly (Man. City), Beth Mead (Arsenal), Nikita Parris (Arsenal), Alessia Russo (Man. United), Ellen White (Man. City)

Il difensore dell'Inghilterra, Lucy Bronze, è da poco passata al Barcellona Getty Images

Chi è il Ct dell'Inghilterra?

Sarina Wiegman.

Chi è il capitano dell'Inghilterra?

Leah Williamson.

Il mio ricordo preferito di Women's EURO

Highlights finale 2009: Inghilterra - Germania 2-6

La finale del 2009 nonostante la pesante sconfitta contro la Germania.

Lo sapevi?

L'amore di Jill Scott per il caffè, che avevo notato seguendo l'Inghilterra nel corso degli anni, ha finito per trasformarsi in un'iniziativa imprenditoriale. Ora possiede una caffetteria a Manchester e, grazie ai suoi legami con il calcio, ha avuto alcuni visitatori famosi, tra cui Kevin De Bruyne e Jamie Redknapp. Infatti, ora conduce il suo podcast chiamato Jill Scott's Coffee Club!

