Chi ha raggiunto le Finals di Nations League? Chi è promosso? Chi è retrocesso?

Dopo quattro giornate a giugno, la UEFA Nations League si è conclusa martedì. UEFA.com riepiloga le squadre qualificate, promosse e retrocesse per ogni girone.

Ultimo aggiornamento: 27 settembre

La UEFA Nations League 2022/23

Qualificate alle Finals: Croazia, Italia, Paesi Bassi, Spagna

˄ Promosse in Lega A: Scozia, Israele, Bosnia-Erzegovina, Serbia

˅ Retrocesse in Lega B: Austria, Cechia, Inghilterra, Galles

˄ Promosse in Lega B: Turchia, Grecia, Kazakistan, Georgia

˅ Retrocesse in Lega C: Armenia, Russia, Romania, Svezia

˄ Promosse in Lega C: Lettonia, Estonia

Spareggi retrocessione: Lituania, Cipro, Bielorussia, Gibilterra