UEFA Nations League: facciamo i calcoli

Dopo quattro giornate a giugno, la UEFA Nations League riprenderà a settembre. UEFA.com fa il punto della situazione e valuta le ipotesi di promozione e retrocessione per ogni gruppo.

La UEFA Nations League 2022/23 finora Qualificate per le finals: nessuna

Promosse: Grecia (Gruppo C2)

Retrocesse: nessuna

Gruppo A1

22 settembre: Croazia (7 punti) - Danimarca (9), Francia (2) - Austria (4)

25 settembre: Danimarca - Francia, Austria - Croazia

La Danimarca si qualificherà per le finals se vince e non può retrocedere.

La Croazia non potrà andare alle finals se perde. Sarà matematicamente salva se evita la sconfitta o se la Francia non vince.

L'Austria rimarrà in corsa per le finals se vince e la Danimarca perde. L'Austria sarà matematicamente salva se vince.

La Francia retrocederà se perde e non può andare alle finals.

Gruppo A2

24 settembre: Spagna (8) - Svizzera (3), Repubblica Ceca (4) - Portogallo (7)

27 settembre: Portogallo - Spagna, Svizzera - Repubblica Ceca

La Spagna si qualifica per le finals se vince e il Portogallo perde. Le furie rosse non possono retrocedere.

Il Portogallo non potrà andare alle finals se perde e la Spagna vince. Sarà matematicamente salvo se evita la sconfitta o la Svizzera perde.

La Repubblica Ceca rimarrà in corsa per le finals se vince e la Spagna non vince. Sarà matematicamente salva se vince e la Svizzera perde.

La Svizzera retrocederà in Lega B se perde contro la Spagna e la Repubblica Ceca batte il Portogallo. La Svizzera rimarrà in corsa per le finals se vince e il Portogallo non batte la Repubblica Ceca.

Gruppo A3

23 settembre: Italia (5) - Inghilterra (2), Germania (6) - Ungheria (7)

26 settembre: Inghilterra - Germania, Ungheria - Italia

L'Ungheria andrà alle finals se batte la Germania e l'Italia non batte l'Inghilterra. L'Ungheria sarà matematicamente salva se evita la sconfitta o l'Inghilterra non vince.

La Germania rimarrà in corsa per le finals se evita la sconfitta contro l'Ungheria. La Germania sarà matematicamente salva se vince, se entrambe le gare terminano in parità o se l'Inghilterra perde.

L'Italia rimarrà in corsa per le finals se batte l'Inghilterra o se l'altra partita termina in parità. Gli azzurri saranno matematicamente salvi con una vittoria.

L'Inghilterra retrocederà se perde contro l'Italia e non può andare alle finals.

Gruppo A4

22 settembre: Polonia (4) - Paesi Bassi (10), Belgio (7) - Galles (1)

25 settembre: Paesi Bassi - Belgio, Galles - Polonia

I Paesi Bassi andranno alle finals se battono la Polonia e il Belgio non vince, oppure se pareggiano e il Belgio perde. Non possono retrocedere.

Il Belgio rimarrà in corsa per le finals se batte il Galles, se pareggia e i Paesi Bassi non vincono o in qualsiasi caso se i Paesi Bassi perdono. Il Belgio non può retrocedere [nella peggiore delle ipotesi, sarebbe in uno spareggio a tre per le posizioni dalla seconda alla quarta e la Polonia sarebbe quarta].

La Polonia sarà matematicamente salva se vince, oppure se pareggia e il Galles perde. La Polonia non può andare alle finals [nella migliore delle ipotesi, sarebbe in uno spareggio a tre per il primo posto, ma a vincere sarebbe il Belgio].

Il Galles retrocederà se perde contro il Belgio e la Polonia evita la sconfitta, oppure se il Galles pareggia e la Polonia vince. Il Galles non può andare alle finals.

Gruppo B1

21 settembre: Scozia (6) - Ucraina (7)

24 settembre: Scozia - Repubblica d'Irlanda (4), Armenia (3) - Ucraina

27 settembre: Ucraina - Scozia, Repubblica d'Irlanda - Armenia

Niente può essere deciso fino alla gara tra Scozia e Ucraina (la squadra che non vince sarà matematicamente salva; una vittoria dell'Ucraina escluderebbe Irlanda e Armenia dalla promozione, mentre una vittoria della Scozia escluderebbe l'Armenia dalla promozione).

L'Ucraina eviterà matematicamente la retrocessione se vince.

La Scozia eviterà matematicamente la retrocessione se vince.

L'Irlanda non potrà essere promossa se l'Ucraina vince.

L'Armenia non potrà essere promossa se Ucraina o Scozia vincono.

Gruppo B2

24 settembre: Israele (5) - Albania (1)

27 settembre: Albania - Islanda (3)

Israele sarà promosso in Lega A se vince.

L'Islanda rimarrà in corsa per la promozione se Israele non vince, ma l'Islanda dovrebbe poi battere l'Albania.

L'Albania deve vincere per rimanere in corsa per la promozione.

La Russia è retrocessa.

Gruppo B3

23 settembre: Finlandia (4) - Romania (3), Bosnia ed Erzegovina (8) - Montenegro (7)

26 settembre: Montenegro - Finlandia, Romania - Bosnia ed Erzegovina

La Bosnia ed Erzegovina sarà promossa in Lega A se vince e non può retrocedere.

Il Montenegro rimarrà in corsa per la promozione se evita la sconfitta. Il Montenegro sarà matematicamente salvo se vince, oppure se pareggia e la Romania non vince.

La Finlandia rimarrà in corsa per la promozione se vince e la Bosnia ed Erzegovina non vince. La Finlandia sarà matematicamente salva se vince.

La Romania retrocederà se perde contro la Finlandia. La Romania rimarrà in corsa per la promozione se vince e l'altra partita termina in parità.

Gruppo B4

24 settembre: Slovenia (2) - Norvegia (10), Serbia (7) - Svezia (3)

27 settembre: Norvegia - Serbia, Svezia - Slovenia

La Norvegia sarà promossa in Lega A se vince e la Serbia non batte la Svezia, oppure se la Norvegia pareggia e la Serbia perde. La Norvegia non può retrocedere.

La Serbia rimarrà in corsa per la promozione se vince e non può retrocedere.

La Svezia sarà matematicamente salva se vince e la Slovenia perde contro la Norvegia. La Svezia non può essere promossa.

La Slovenia retrocederà in Lega C se perde e la Svezia vince. Non può essere promossa.

Gruppo C1

22 settembre: Turchia (12) - Lussemburgo (7), Lituania (0) - Isole Faroe (4)

25 settembre: Isole Faroe - Turchia, Lussemburgo - Lituania

La Turchia sarà promossa in Lega B se evita la sconfitta e non può retrocedere.

Il Lussemburgo rimarrà in corsa per la promozione se vince e non può retrocedere.

Le Isole Faroe eviteranno matematicamente i play-out retrocessione se evitano la sconfitta e non possono essere promosse.

La Lituania deve vincere per evitare i play-out retrocessione e non può essere promossa.

Gruppo C2

24 settembre: Cipro (2) - Grecia (12, promossa), Irlanda del Nord (2) - Kosovo (6)

27 settembre: Grecia (promossa) - Irlanda del Nord, Kosovo - Cipro

La Grecia è promossa in Lega B grazie al primo posto nel girone.

Il Kosovo eviterà matematicamente i play-out retrocessione se vince, oppure se Cipro perde, oppure se entrambe le partite terminano in parità.

Cipro e Irlanda del Nord non possono andare matematicamente ai play-out retrocessione né possono salvarsi matematicamente alla quinta giornata.

Gruppo C3

22 settembre: Kazakistan (10) - Bielorussia (2), Slovacchia (6) - Azerbaigian (4)

25 settembre: Slovacchia - Bielorussia, Azerbaigian - Kazakistan

Il Kazakistan sarà promosso in Lega B se vince, o se pareggia e la Slovacchia non vince, o in qualsiasi caso se Slovacchia e Azerbaigian pareggiano. Il Kazakistan non può retrocedere.

La Slovacchia rimarrà in corsa per la promozione se vince e il Kazakistan non vince. La Slovacchia sarà matematicamente salva se vince, oppure se entrambe le partite terminano in parità, oppure se la Bielorussia perde.

L'Azerbaigian rimarrà in corsa per la promozione se vince e il Kazakistan perde. L'Azerbaigian sarà matematicamente salvo se vince e la Bielorussia non vince, oppure se pareggia e la Bielorussia perde.

La Bielorussia andrà ai play-out retrocessione se perde e l'Azerbaigian evita la sconfitta, oppure se pareggia e l'Azerbaigian vince. La Bielorussia non può essere promossa.

Gruppo C4

23 settembre: Georgia (10) - Macedonia del Nord (7), Bulgaria (3) - Gibilterra (1)

26 settembre: Macedonia del Nord - Bulgaria, Gibilterra - Georgia

La Georgia sarà promossa in Lega B se evita la sconfitta e non può retrocedere.

La Macedonia del Nord deve vincere per rimanere in corsa per la promozione e non può retrocedere.

La Bulgaria eviterà matematicamente i play-out retrocessione se batte Gibilterra e non può essere promossa.

Gibilterra andrà ai play-out retrocessione se perde contro la Bulgaria e non può essere promossa.

Gruppo D1

22 settembre: Lettonia (12) - Moldavia (7), Liechtenstein (0) - Andorra (4)

25 settembre: Moldavia - Liechtenstein, Andorra - Lettonia

La Lettonia sarà promossa in Lega C se evita la sconfitta.

La Moldavia deve vincere per rimanere in corsa per la promozione.

Andorra non può essere promossa.

Il Liechtenstein non può essere promosso.

Gruppo D2

23 settembre: Estonia (6) - Malta (6)

26 settembre: San Marino (0) - Estonia

L'Estonia sarà promossa in Lega C se evita la sconfitta.

Malta sarà promossa in Lega C se batte l'Estonia con due gol di scarto. Se vince con un gol di scarto, dovrà sperare in una sconfitta dell'Estonia contro San Marino.

San Marino arriverà matematicamente terzo.