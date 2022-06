Anteprima semifinali EURO Under 19 2022: Francia - Israele, Inghilterra - Italia

Le semifinali di EURO Under 19 si giocano martedì 28 giugno, con la Francia che affronta Israele e l'Inghilterra che sfida l'Italia per un posto nella finale di venerdì a Trnava.

Conosci le semifinaliste: statistiche

Tutte e quattro le semifinaliste hanno già staccato il loro biglietto per la Coppa del Mondo FIFA U21 in Indonesia, mentre le squadre che sono arrivate terze nei rispettivi gironi, Austria e i padroni di casa della Slovacchia, si affrontano martedì per contendersi il quinto posto europeo al torneo.

Le sfide Semifinali Martedì 28 giugno

SF1: Francia - Israele (20:00, DAC Arena, Dunajská Streda)

SF2: Inghilterra - Italia (17:00, NTC Senec, Senec)



Spareggio Coppa del Mondo FIFA U20 Martedì 28 giugno

Slovacchia - Austria (17:00, Trnava Stadium, Trnava) Finale Venerdì 1 luglio

Vincente SF1 - Vincente SF2 (20:00, Trnava Stadium, Trnava) Tutti orari CET

Dove guardare le semifinali: TV/streaming

Francia - Israele

Highlights: Francia - Italia 4-1

In una partita che vede sfidarsi due delle squadre con una mentalità più offensiva, i debuttanti alle semifinali di Israele affrontano i tre volte campioni della Francia.

Questa sarà l'undicesima apparizione dei Les Bleuets in questa fase del torneo. Sono stati sconfitti nelle due occasioni più recenti nel 2018 e nel 2019; tuttavia, hanno passato il turno conquistando il titolo tre delle quattro volte in cui hanno vinto - nel 2005, 2010 e 2016.

Avendo vinto tutte e tre le partite del girone - segnando 11 gol e subendone solo 2 - il Ct della Francia Landry Chauvin vuole "mantenere questo stato di forma" e il motto "vincere, vincere, vincere".

Con la volontà di ruotare i giocatori e sperimentare nuove formazioni, Chauvin ha schierato ognuno dei suoi 20 giocatori, per cui il Ct israeliano Ofir Haim dovrà riflettere a riguardo.

Detto questo, Israele andrà dritta per la sua strada. I giocatori hanno assimilato la filosofia di Haim di "giocare velocemente, godersi la partita e divertirsi", e il Ct ha lodato l'unità, la resilienza e la tenace determinazione della sua squadra durante le qualificazioni e la fase a gironi.

L'approccio basato sul possesso della Francia contro l'abilità in contropiede di Israele promette uno spettacolo divertente.

• L'attaccante della Francia Loum Tchaouna è il capocannoniere della fase finale finora con quattro gol.



Inghilterra - Italia

Highlights: Israele - Inghilterra 0-1

Gli Azzurrini hanno superato gli Young Lions nella semifinale del 2016 a Mannheim.

L'Italia non ha mai perso una semifinale, vincendone quattro su quattro. Al contrario, l'Inghilterra ha una percentuale di successo del 50% in semifinale, avendo passato il turno in tre delle sei occasioni.

Tuttavia, nonostante le numerose presenze in questa fase, entrambe le squadre hanno completato con successo l'intera strada fino alla finale solo una volta: l'Italia nel 2003 e l'Inghilterra nel 2017.

Gli Young Lions hanno completato una fase a gironi perfetta, conquistando tre vittorie e tenendo per tre volte la porta inviolata. Hanno dimostrato di essere ben preparati, strutturati e disciplinati, ma anche cinici in avanti, con sette gol segnati da cinque giocatori diversi. Tuttavia, l'allenatore Ian Foster vuole vedere la sua squadra ancora "più spietata in attacco".

Gli uomini di Carmine Nunziata, invece, hanno ottenuto vittorie di misura nelle prime due partite, ma arrivano a questa sfida dopo la pesante sconfitta per contro la Francia. Riusciranno a ritrovare la loro forma in tempo per affrontare l'Inghilterra martedì?

• L'Inghilterra ha vinto 2-0 quando le squadre si sono incontrate in un'amichevole nel settembre 2021.