EURO Under-19 2022: incontriamo le semifinaliste

Le semifinali dei Campionati Europei UEFA Under 19 saranno Francia - Israele e Inghilterra - Italia. Le sfide sono in programma il 28 giugno.

Le quattro semifinaliste sono inoltre qualificate per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 2023 in Indonesia.

Passiamo in rassegna le quattro semifinaliste della rassegna continentale.

Dove guardare EURO Under 19: TV, streaming

Partite

Tutti gli orari CET

Semifinali

Francia - Israele (20:00, Dunajská Streda)

Inghilterra - Italia (17:00, Senec)

Spareggio di accesso alla Coppa del Mondo FIFA Under 20 2023

Slovacchia - Austria (17:00, Trnava)

Finale

Vincitrice semifinale 1 - vincitrice semifinale 2 (20:00, Trnava)

Highlights: Francia - Italia 4-1

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 7 (V4-0 - Albania, V2-0 - Macedonia del Nord, V2-1 - Serbia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 2 (V5-0 - Svezia, S1-0 - Repubblica ceca, V2-1 - Bosnia-Erzegovina)

Fase a gironi: vincitrice Gruppo A (V5-0 - Slovacchia, V2-1 - Romania, V4-1 - Italia)

Capocannoniere alle fasi finali: Loum Tchaouna 4

Capocannoniere incluse qualificazioni: Loum Tchaouna 6

Precedenti in semifinale: V3 S6

Miglior piazzamento: vincitrice x 3 (2005, 2010, 2016)

Precedenti in semifinale:

2005 V3-2 - Germania

2007 S0-0, 4-2dcr - Spagna

2009 S3-1 - Inghilterra

2010 V2-1 - Croazia

2012 S3-3, 4-2dcr - Spagna

2013 V2-1 - Spagna

2015 S2-0 - Spagna

2018 S2-0 - Italia

2019 S0-0, 4-3dcr - Spagna

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 12 (V2-0 - Lituania, V3-0 - Islanda, V3-1 - Slovenia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 5 (P2-2 - Germania, V4-0 - Finlandia, V2-0 - Belgio)

Fase a gironi: seconda classificata Gruppo A (V2-1 - Romania, V1-0 - Slovacchia, S4-1 - Francia)

Capocannoniere alle fasi finali: Cristian Volpato 2

Capocannoniere incluse qualificazioni: Wilfried Gnonto 5

Precedenti in semifinale: V4

Miglior piazzamento: vincitrice (2003)

Precedenti in semifinale:

2003 V1-0 - Repubblica ceca

2008 V1-0 - Ungheria

2016 V2-1 - Inghilterra

2018 V2-0 - Francia

EURO U19 2022: cos'è successo finora?

Highlights: Inghilterra - Serbia 4-0

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 1 (V4-0 - Andorra, P0-0 - Svizzera, V2-0 - Svezia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 3 (V3-1 - Repubblica d'Irlanda, V4-0 - Armenia, V2-0 - Portogallo)

Fase a gironi: vincitrice Gruppo B (V2-0 - Austria, V4-0 - Serbia, V1-0 - Israele)

Capocannoniere alle fasi finali: Carney Chukwuemeka, Dane Scarlett 2

capocannoniere incluse qualificazioni: Dane Scarlett 8

Precedenti in semifinale: V3 S3

Miglior piazzamento: Vincitrice (2017)

Precedenti in semifinale: 

2005 V3-1 - Serbia e Montenegro

2009 V3-1 - Francia

2010 S3-1 - Spagna

2012 S2-1 - Grecia

2016 S2-1 - Italia

2017 V1-0 - Repubblica ceca

Turno di qualificazione: secondo classificato Gruppo 4 (V1-0 - Cipro, V6-0 - Moldavia, S4-1 - Paesi Bassi)

Turno elite: vincitore Gruppo 1 (P0-0 - Ungheria, V3-1 - Tüurchia, V1-0 - Scozia)

Fase a gironi: secondo classificato Gruppo B (P2-2 - Serbia, V4-2 - Austria, S1-0 - Inghilterra)

Capocannoniere alle fasi finali: Oscar Gloukh 2

Capocannoniere incluse qualificazioni: Oscar Gloukh, Dor Turgeman 3

Miglior piazzamento: Fase a gironi (2014)