Fai i tuoi pronostici e traccia il cammino verso la gloria di UEFA Women's EURO 2022 con i giochi Predictor e Bracket

Indovina la classifica finale dei gironi, i risultati e gli eventi principali delle partite con i giochi Predictor e Bracket, presentati in collaborazione con Euronics.

I due giochi daranno ai tifosi la possibilità di vivere ancora più intensamente UEFA Women's EURO 2022.

Il Predictor renderà ancora più interessanti le partite. Guadagna punti indovinando i risultati esatti, le prime marcatrici e le prime squadre a segnare. È inoltre possibile creare leghe private per sfidare gli amici e vivere insieme l'atmosfera magica degli Europei femminili di questa estate.

Per i vincitori del Predictor della fase finale, sono stati messi in palio per gentile concessione di Euronics dei fantastici premi: un PC Yoga 6, un tablet X306F, un monitor D27-30 e un set di cuffie Lenovo Yoga Advanced Noise Cancelling.

Tutti i partecipanti che faranno il proprio pronostico prima della fine del torneo, parteciperanno a un'estrazione per vincere una delle quattro coppie di biglietti per una partita di UEFA Women's Champions League a loro scelta, o una delle quattro maglie della squadra partecipante a loro scelta.

Gioca al Predictor

Il gioco ufficiale 'Bracket' invita i tifosi a indovinare la classifica esatta di ciascuna squadra in ognuno dei quattro gironi di Women's EURO 2022. Da quel momento in poi, si potrà tracciare il percorso fino alla finale e scaricare i pronostici come immagine condivisibile per sfidare gli amici.

Tutti i concorrenti parteciperanno a un'estrazione che darà la possibilità di vincere uno dei seguenti premi:

- Un PC Chromebook Duet 5

- Un tablet X306F

- Un monitor D22-20

- Una maglietta (ce ne sono quattro in palio) di una squadra della fase finale a scelta del giocatore.

- Una delle quattro coppie di biglietti per una partita di UEFA Women's Champions League 2022/23 a scelta del giocatore.

Gioca al Bracket