Guida al turno 1 di Women's EURO Under 19 2022/23

L'edizione 2022/23 dei Campionati Europei femminili UEFA Under 19 2022/23, inizieranno col turno 1 che si giocherà in due leghe tra il 4 ottobre e il 14 novembre.

La Lega A è composta da 28 squadre, comprese le otto che sono state promosse in primavera dalla Lega B al termine del turno 2 dell'edizione 2021/22. Le squadre si sfideranno in sette gironi; da questi mini-tornei a sede unica, le squadre che arriveranno quarte saranno retrocesse in Lega B per il turno 2 del 2022/23 (si giocherà in primavera), mentre le altre posizioni determineranno le fasce per la Lega A di quel turno. Anche il Belgio parteciperà sebbene il suo posto alla fase finale sia assicurato in quanto nazione ospitante.

Le squadre della Lega B (comprese quelle retrocesse dalla Lega A nel turno 2 del 2021/22, nonché la prima squadra di Gibilterra a partecipare a una competizione UEFA per squadre nazionali femminili) si sfideranno in sette gironi per la promozione in Lega A. Saranno promosse le vincitrici dei gironi.

Le sette squadre che raggiungeranno il Belgio nella fase finale 2023 dal 18 al 30 luglio usciranno dal turno 2 della Lega A.

Mini tornei turno 1

Lega A

Gruppo A1 (5–11 ottobre): Spagna (campione in carica), Finlandia, Svizzera, Scozia*

Gruppo A2 (4–10 ottobre): Svezia, Paesi Bassi, Grecia*, Turchia

Gruppo A3 (5–11 ottobre): Italia, Ungheria*, Galles, Serbia

Gruppo A4 (5–11 ottobre): Inghilterra, Danimarca, Slovacchia*, Slovenia

Gruppo A5 (4–10 ottobre): Francia, Repubblica d'Irlanda, Polonia*, Irlanda del Nord

Gruppo A6 (8–14 novembre): Germania, Austria, Ucraina, Israele*

Gruppo A7 (5–11 ottobre): Norvegia, Belgio (nazione ospitante fase finale), Portogallo*, Malta

Lega B

I gironi della Lega B UEFA

Gruppo B1 (4–10 ottobre): Promosse alla Lega A per il turno 2: Croazia*

Rimaste in Lega B: Azerbaijan, Montenegro, Cipro

Gruppo B2 (5–11 ottobre): Romania, Lettonia, Albania*, Armenia

Gruppo B3 (8–14 novembre): Islanda, Lituania*, Isole Faroe, Liechtenstein

Gruppo B4 (5–11 ottobre): Bosnia-Erzegovina*, Moldavia, Estonia

Gruppo B5 (8–14 novembre): Bulgaria, Kosovo*, Gibilterra

Gruppo B6 (4–10 ottobre): Bielorussia, Macedonia del Nord, Georgia*

Gruppo B7 (5–11 ottobre): Cechia, Andorra, Kazakistan*

*Nazioni ospitanti dei mini tornei