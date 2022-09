Guida al turno 1 di Women's EURO Under 17 2022/23

Le qualificazioni per i Campionati Europei femminili UEFA Under 17 2022/23 sono iniziate col turno 1 che si giocherà in due leghe fino al 15 novembre.

La Lega A è composta da 28 squadre, comprese le sette che sono state promosse in primavera dalla Lega B al termine del turno 2 dell'edizione 2021/22. Le squadre si sfideranno in sette gironi; da questi mini-tornei a sede unica, le squadre che arriveranno quarte saranno retrocesse in Lega B per il turno 2 del 2022/23, mentre le altre posizioni determineranno le fasce per la Lega A di quel turno. Anche l''Estonia partecipa sebbene il suo posto alla fase finale sia assicurato in quanto nazione ospitante.

Le squadre della Lega B (comprese quelle retrocesse dalla Lega A nel turno 2 del 2021/22) si sfidano in sei gironi per la promozione in Lega A. Saranno promosse le vincitrici dei sei gironi e le seconde classificate con il bilancio migliore contro le prime e terze del proprio girone. Il turno 2 della Lega A della prossima primavera (sorteggio il 7 dicembre) deciderà le sette squadre che si uniranno all'Estonia nelle Finals del 2023 in programma dal 14 al 26 maggio.

Calendario

LEGA A

Highlights finale 2022: Germania - Spagna 2-2 (3-2 dcr)

Gruppo A1 (19–25 ottobre): Norvegia, Ungheria*, Cechia, Bosnia-Erzegovina

Gruppo A2 (22–28 settembre): Spagna*, Grecia, Polonia, Belgio

Gruppo A3 (21–27 ottobre): Finlandia, Austria, Repubblica d'Irlanda, Irlanda del Nord*

Gruppo A4 (4–10 ottobre): Francia, Islanda, Italia*, Svizzera

Gruppo A5 (19–25 ottobre): Germania (detentori), Serbia, Slovenia*, Turchia

Gruppo A6 (7–13 ottobre): Danimarca, Inghilterra, Ucraina, Estonia* (nazione ospitante fase finale)

Gruppo A7 (19–25 ottobre): Paesi Bassi, Portogallo*, Svezia, Scozia

LEGA B

I gironi della Lega B UEFA

Gruppo B1 (4–10 ottobre): Bielorussia, Georgia, Lussemburgo*, Armenia

Gruppo B2 (18–24 ottobre): Kosovo, Albania*, Macedonia del Nord, Moldavia

Gruppo B3 (9–15 novembre):Croazia, Bulgaria*, Isole Faroe

Gruppo B4 (23–29 ottobre): Slovacchia, Lettonia*, Azerbaijan

Gruppo B5 (27 ottobre–2 novembre): Montenegro, Israele*, Galles

Gruppo B6 (5–11 ottobre): Romania*, Lituania, Kazakistan

*Nazione ospitante del girone