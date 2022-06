Le capitane di Women's EURO: chi è la più vincente?

UEFA.com accende i riflettori sulle calciatrici che hanno vinto da capitane Women's EURO. Ricordi chi è l'unica calciatrice che ha vinto da capitano per tre volte la competizione?

Ecco un breve riepilogo delle 12 edizioni degli Europei femminili UEFA.

Conosciamo la storia di Women's EURO



Le calciatrici che hanno vinto Women's EURO da capitane

1984: Anette Börjesson (Svezia)

1987: Heidi Støre (Norvegia)

1989: Silvia Neid (Germania)

1991: Silvia Neid (Germania)

1993: Heidi Støre (Norvegia)

1995: Silvia Neid (Germania)

1997: Martina Voss (Germania)

2001: Doris Fitschen (Germania)

2005: Birgit Prinz (Germania)

2009: Birgit Prinz (Germania)

2013: Nadine Angerer (Germania)

2017: Mandy van den Berg (Paesi Bassi)

Nadine Angerer festeggia il successo della Germania nel 2013 Getty Images

La più giovane capitana a vincere Women's EURO

23 anni e 345 giorni: Heidi Støre (Norvegia, 1987)

La più anziana capitana a vincere Women's EURO

34 anni e 260 giorni: Nadine Angerer (Germania, 2013)

Le capitane che hanno vinto Women's EURO per ruolo

1 portiere

4 difensori

2 centrocampiste

5 attaccanti

I club delle capitane che hanno vinto Women's EURO

3 Frankfurt, Siegen

1 Duisburg, Jitex, Philadelphia Charge, Reading, Sprint-Jeløy, Trollhättan

Focus sulle capitane che hanno vinto la competizione

Silvia Neid e Nadine Angerer portano la coppa in patria nel 2013 Bongarts/Getty Images

1989, 1991, 1995: Silvia Neid (Germania/Germania Ovest)

Ha vinto tre volte da capitana la competizione prima di dedicarsi alla carriera di allenatrice. Vice della Ct Tina Theune nei trionfi del 1997, 2001 e 2005, poi da prima allenatrice della nazionale ha vinto nel 2009 e 2013.

Heidi Støre in azione con la Norvegia nel 1991 Bob Thomas via Getty Images

1987, 1993: Heidi Støre (Norvegia)

Dopo l'esordio in nazionale a 16 anni nel 1980, ha vinto Women's EURO nel 1987 battendo in finale la Svezia per 2-1. Nel 1993 ha vinto nuovamente gli Europei femminili e nel 1995 ha trionfato nella Coppa del Mondo femminile FIFA (sebbene abbia saltato la finale).

Birgit Prinz solleva la quinta coppa della Germania Bongarts/Getty Images

2005, 2009: Birgit Prinz (Germania)

L'attaccante, autrice di 128 gol in 214 partite in nazionale, ha vinto cinque volte la competizione di cui due da capitano.

La Svezia festeggia la vittoria nel 1984 PA Images via Getty Images

1984: Anette Börjesson (Svezia)

Sportiva a tutto tondo, dopo la vittoria a 29 anni dell'edizione inaugurale, il libero svedese ha giocato con successo a pallamano, badminton e ha anche fatto per un periodo la tassista.

Martina Voss in 1999 Bongarts/Getty Images

1997: Martina Voss (Germania)

Da capitana ha vinto gli Europei femminili del 1997. Da quando ha appeso gli scarpini al chiodo nel 2003, Voss (ora Voss-Tecklenburg) ha diretto una rivista di calcio femminile e ha lavorato come opinionista oltre che come allenatrice. Dopo aver condotto da allenatrice il suo vecchio club, il Duisburg, al successo in Coppa UEFA femminile nel 2009, e aver guidato per un breve periodo il Carl-Zeiss Jena, è stata la Ct della Svizzera dal 2012 al 2018 e ora è alla guida della Germania.

Doris Fitschen bacia la coppa nel 2001 Bongarts/Getty Images

2001: Doris Fitschen (Germania)

Soprannominata la Franz Beckenbauer del 'Frauenfussball', da capitana ha sollevato la coppa nel 2001 quando giocava a livello professionistico col Philadelphia Charge negli Stati Uniti.

2013: Nadine Angerer (Germania)

Ha vinto tre EURO da riserva e due da portiere titolare nel 2009 e 2013, di cui l'ultimo da capitana in un'edizione dove ha subito un solo gol ed è stata eletta Player of The Tournament nella prima edizione del premio. Oggi fa la preparatrice dei portieri negli Stati Uniti col Portland Thorns.

La capitana dei Paesi Bassi, Mandy van den Berg, nel 2017 UEFA via Getty Images

2017: Mandy van den Berg (Paesi Bassi)

Dopo aver saltato per infortunio la fase finale del 2013, ha giocato a spezzoni quella del 2017 entrando solo dalla panchina nella finale giocata in Olanda.