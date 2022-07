Tutto sulle qualificazioni di Champions League: calendario, risultati, situazione e date

Sei squadre raggiungono la fase a gironi di UEFA Champions League 2022/23 attraverso le qualificazioni: come funzionano, chi vi partecipa e quando si gioca? Ecco la guida di UEFA.com.

Date delle qualificazioni di Champions League Semifinale turno preliminare: 21 giugno 2022

Finale turno preliminare: 24 giugno

Primo turno di qualificazione: 5/6 e 12/13 luglio

Secondo turno di qualificazione: 19/20 e 26/27 luglio

Terzo turno di qualificazione: 2/3 e 9 agosto

Spareggi: 16/17 e 23/24 agosto

Squadre in gara (4)

4 squadre qualificate di diritto

Sorteggio

Il sorteggio del turno preliminare si è svolto martedì 7 giugno.

Il Levadia Tallinn è una delle quattro squadre che partecipano al turno preliminare

Partite

21 giugno

Levadia Tallinn (EST) - Víkingur Reykjavík (ISL) 1-2

La Fiorita (SMR) - Inter Club d'Escaldes (AND)1-6

24 giugno

Inter Club d'Escaldes (AND) - Víkingur Reykjavík (ISL) 0-1

Come funzionava?

Le vincenti delle due semifinali si sono affrontate in finale venerdì 24 giugno; tutte le sfide erano in gara unica. La vincitrice della finale del turno preliminare avanza al primo turno di qualificazione.

Le altre tre squadre del turno preliminare vengono trasferite al secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League.

Squadre in gara (30)

29 squadre qualificate di diritto

1 vincitrice del turno preliminare

Sorteggio

Il sorteggio del primo turno di qualificazione si è svolto martedì 14 giugno.

Partite (5/6 e 12/13 luglio)

Pyunik (ARM) - CFR Cluj (ROU): 0-0, 13 luglio

Maribor (SVN) - Shakhtyor Soligorsk (BLR): 6 luglio, 13 luglio

Ludogorets Razgrad (BUL) - Sutjeska Nikšić (MNE) 2-0, 12 luglio

Diddeleng (LUX) - Tirana (ALB): 6 luglio, 12 luglio

Tobol (KAZ) - Ferencváros (HUN): 6 luglio, 13 luglio

Malmö (SWE) - Víkingur Reykjavík (ISL): 3-2, 12 luglio

Ballkani (KOS) - Žalgiris (LIT): 1-1, 12 luglio

HJK (FIN) - RFS (LVA): 6 luglio, 12 luglio

Bodø/Glimt (NOR) - KÍ (FRO): 6 luglio, 12 luglio

The New Saints (WAL) - Linfield (NIR): 1-0, 13 luglio

Shamrock Rovers (IRL) - Hibernians (MLT): 3-0, 12 luglio

Lech Poznań (POL) - Qarabağ (AZE): 1-0, 12 luglio

Shkupi (MKD) - Lincoln Red Imps (GIB): 3-0, 12 luglio

Zrinjski (BIH) - Sheriff (MDA): 6 luglio, 12 luglio

Slovan Bratislava (SVK) - Dinamo Batumi (GEO): 6 luglio, 13 luglio

Come funziona?

Le squadre si affrontano in casa e in trasferta: chi vince segue il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione. Se le squadre sono in parità dopo 180 minuti, si prosegue ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Non vale la regola dei gol in trasferta.

Le squadre sconfitte seguono il percorso Campioni del secondo turno di qualificazione di UEFA Europa Conference League.

Squadre in gara (24)

Percorso Campioni (20): 5 squadre qualificate di diritto, 15 vincitrici al primo turno di qualificazione

Percorso Piazzate (4): 4 squadre qualificate di diritto

Sorteggio

Il sorteggio del secondo turno di qualificazione si è svolto mercoledì 15 giugno.

Partite (19/20 e 26/27 luglio)

Percorso Campioni

Tobol Kostanay (KAZ) / Ferencváros (HUN) - Slovan Bratislava (SVK) / Dinamo Batumi (GEO)

Dinamo Zagreb (CRO) - Shkupi (MKD) / Lincoln Red Imps (GIB)

Lech Poznań (POL) / Qarabağ (AZE) - Zürich (SUI)

HJK (FIN) / RFS (LVA) - Viktoria Plzeň (CZE)

The New Saints (WAL) / Linfield (NIR) - Bodø/Glimt (NOR) / KÍ (FRO)

Ballkani (KOS) / Žalgiris (LTU) - Malmö (SWE) / Vincitrice turno preliminare

Ludogorets (BUL) / Sutjeska (MNE) - Shamrock Rovers (IRL) / Hibernians (MLT)

Maribor (SVN) / Shakhtyor Soligorsk (BLR) - Zrinjski (BIH) / Sheriff (MDA)

Maccabi Haifa (ISR) - Olympiacos (GRE)

Pyunik (ARM) / CFR Cluj (ROU) - Diddeleng (LUX) / Tirana (ALB)

Percorso Piazzate

Midtjylland (DEN) - AEK Larnaca (CYP)

Dynamo Kyiv (UKR) - Fenerbahçe (TUR)

Come funziona?

Le squadre si affrontano in casa e in trasferta: chi vince segue il rispettivo percorso al terzo turno di qualificazione. Se le squadre sono in parità dopo 180 minuti, si prosegue ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Non vale la regola dei gol in trasferta.

Le squadre sconfitte passano al terzo turno di qualificazione di UEFA Europa League.

Squadre in gara (20)

Percorso Campioni (12): 2 squadre qualificate di diritto, 10 vincitrici al secondo turno di qualificazione

Apollon Limassol (CYP)

Crvena zvezda (SRB)

Percorso Piazzate (8): 6 squadre qualificate di diritto, 2 vincitrici al secondo turno di qualificazione

Benfica (POR)

Monaco (FRA)

PSV Eindhoven (NED)

Rangers (SCO)

Sturm Graz (AUT)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Sorteggio

Si svolgerà lunedì 18 luglio.

Partite

Da confermare, in programma il 2/3 e 9 agosto.

Come funziona?

Le squadre si affrontano in casa e trasferta: chi vince segue il rispettivo percorso agli spareggi. Se le squadre sono in parità dopo 180 minuti, si prosegue ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Non vale la regola dei gol in trasferta.

Le squadre sconfitte nel percorso Campioni vanno agli spareggi di UEFA Europa League; le squadre sconfitte nel percorso Piazzate vanno alla fase a gironi di Europa League.

Il Copenhagen ha raggiunto gli ottavi di finale della scorsa Europa Conference League Getty Images

Squadre in gara (12)

Percorso Campioni (8): 2 squadre qualificate di diritto, 6 vincitrici al terzo turno di qualificazione

Copenhagen

Trabzonspor

Percorso Piazzate (4): 4 vincitrici al terzo turno di qualificazione

Sorteggio

Si svolgerà martedì 2 agosto.

Partite

Da confermare, in programma il 16/17 e 23/24 agosto.

Come funziona?

Le squadre si affrontano in casa e in trasferta: chi vince va al sorteggio della fase a gironi giovedì 25 agosto. Se le squadre sono in parità dopo 180 minuti, si procede ai tempi supplementari e ai calci di rigore. Non vale la regola dei gol in trasferta.

Tutte le squadre sconfitte vanno alla fase a gironi di UEFA Europa League (sorteggio il 26 agosto).