EURO Under 21 2023: conosciamo le squadre della fase finale

Per la seconda volta, ben 16 squadre parteciperanno ai Campionati Europei UEFA Under 21, in programma in Georgia e Romania dal 21 giugno all'8 luglio 2023.

Il sorteggio fase finale

Oltre ai padroni di casa si sono qualificate alla fase a gironi le nove vincitrici dei gironi e la Svizzera, migliore seconda, mentre gli spareggi di settembre hanno assegnato gli ultimi posti disponibili a Croazia, Cechia, Israele e Ucraina. Conosciamo le contendenti.

I gironi del sorteggio Gruppo A: Georgia (nazione ospitante), Portogallo, Belgio, Paesi Bassi Gruppo B: Romania (nazione ospitante), Spagna, Ucraina, Croazia Gruppo C: Cechia, Inghilterra, Germania (detentori), Israele Gruppo D: Norvegia, Svizzera, Francia, Italia

GRUPPO A

Qualificata di diritto in quanto nazione ospitante

Miglior piazzamento EURO U21: prima fase finale

Ultimo EURO U21: N/A

Nel 2017 ha ospitato EURO U19 uscendo alla fase a gironi nonostante la vittoria sulla Svezia dopo aver perso contro Portogallo e Repubblica Ceca.

Vincitore Gruppo D qualificazioni: P10 V9 P1 S0 GF41 GS3

Miglior marcatore qualificazioni: Gonçalo Ramos (12)

Miglior piazzamento EURO U21: vice campione (1994, 2015, 2021)

Ultimo EURO U21: 2021 (vice campione)

Il miglior marcatore delle qualificazioni, Gonçalo Ramos, è a meno uno, mentre il Giocatore del Torneo 2021 Fábio Vieira a meno due, dal record di 15 gol a EURO U21 (incluse le qualificazioni) detenuto congiuntamente da Lampros Choutos (Grecia), Tomáš Pekhart (Repubblica Ceca) e George Puşcaş (Romania).

Prima Gruppo I qualificazioni: G8 V6 P2 S0 GF14 GS2

Miglior marcatore qualificazioni: Loïs Openda (7)

Miglior piazzamento EURO U21: semifinale (2007)

Ultimo EURO U21: 2019 (fase a gironi)

Il Belgio è stata la prima squadra a qualificarsi quando ha pareggiato 1-1 con la Danimarca il 29 marzo.

Vincitore Gruppo E qualificazioni: P10 V8 P2 S0 GF32 GS3

Miglior marcatore qualificazioni: Joshua Zirkzee (7)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 2 (2006, 2007)

Ultimo EURO U21: 2021 (semifinale)

Nel 2007 è diventata la terza nazione a difendere con successo il titolo dopo Inghilterra (1984) e Italia (1994 e 1996).

GRUPPO B

Qualificata di diritto in quanto nazione ospitante

Miglior piazzamento EURO U21: semifinale (2019)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Arrivata ottava su otto squadre nell'ultimo torneo ospitato nel 1998, non si è qualificato fino al 2019 e adesso si prepara per la terza fase finale consecutiva.

Vincitore Gruppo C qualificazioni: G8 V8 P0 S0 GF37 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Abel Ruiz (7)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 5 (1986, 1998, 2011, 2013, 2019)

Ultimo EURO U21: 2021 (semifinale)

Ha chiuso il girone con nove punti di vantaggio sul secondo posto occupato dalla Slovacchia.

Seconda Gruppo H: G10 V7 P2 S1 GF20 GS11

Spareggi: V5-3tot. contro Slovacchia (S2-3t, W3-0c)

Miglior marcatore qualificazioni: Dmytro Kryskiv (4)

Miglior piazzamento EURO U21: vicecampione (2006)

Ultimo EURO U21: 2011 (fase a gironi)

L'Ucraina ha vinto la Coppa del Mondo FIFA Under 20 nel 2019. Una parte di quella squadra ha partecipato a questa edizione di EURO 21: tra loro c'erano Danylo Sikan, autore di una tripletta nello spareggio di ritorno contro la Slovacchia, e Vladyslav Supryaha, che ha segnato due gol nella finale mondiale vinta 3-1 contro la Corea del Sud.

Seconda Gruppo A qualificazioni: G10 V7 P1 S2 GF25 GS10

Spareggi: V3-3tot., 5-4dcr contro Danimarca (V2-1c, S1-2t)

Miglior marcatore qualificazioni: Roko Šimić (7)

Miglior piazzamento EURO U21: quarti di finale (2021)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarti di finale)

Ha superato la fase a gironi per la prima volta nel 2021 con uno spettacolare gol in extremis di Domagoj Bradarić, che ha suggellato una sconfitta per 2-1 contro l'Inghilterra; grazie a quel risultato, la squadra ha vinto uno spareggio a tre contro gli inglesi e la Svizzera per maggior numero di gol negli scontri diretti.

GRUPPO C

Seconda Gruppo G qualificazioni: G10 V7 P1 S2 G23 GS6

Spareggi: V2-1tot. contro Islanda (V2-1t, P0-0c)

Migliori marcatori qualificazioni: Daniel Fila, Adam Karabec, Václav Sejk (4)

Miglior piazzamento EURO U21: campione (2002)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Petr Čech è stato protagonista ai calci di rigore contro la Francia nell'unico trionfo della Cechia a questo livello in Svizzera.

Prima Gruppo G di qualificazione: P10 V8 P1 S1 GF26 GS7

Miglior marcatore qualificazioni: Folarin Balogun (6)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 2 (1982, 1984)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Si è qualificata alla nona fase finale consecutiva, sempre da quando si è passato a disputare la competizione negli anni dispari nel 2007. La sconfitta per 2-1 in casa contro la Slovenia nell'ultima partita del girone (13 giugno), ha interrotto il record di 54 partite senza sconfitte nelle qualificazioni U21, iniziato il 14 novembre 2011.

Vincitore Gruppo B qualificazioni: P10 V9 P0 S1 GF32 GS9

Miglior marcatore qualificazioni: Jonathan Burkardt (7)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 3 (2009, 2017, 2021)

Ultimo EURO U21: 2021 (vincitore)

Nel 2021 ha eguagliato il record dell'Italia raggiungendo la finale per la terza volta consecutiva.

Seconda Gruppo B qualificazioni: G10 V6 P1 S3 GF19 GS10

Spareggi: V1-1tot., 3-1dcr contro Repubblica d'Irlanda (P1-1t, P0-0c)

Miglior marcatore qualificazioni: Omri Gandelman (3)

Miglior piazzamento EURO U21: fase a gironi (2007, 2013)

Ultimo EURO U21: 2013 (fase a gironi)

Israele aveva superato le qualificazioni solo nel 2007. Nel 2013 ha partecipato alla fase finale in veste di nazione ospitante.

GRUPPO D

Vincitore Gruppo A qualificazioni: P10 V8 P0 S2 GF26 GS11

Miglior marcatore qualificazioni: Jørgen Larsen (6)

Miglior piazzamento EURO U21: terzo posto (1998)/semifinale (2013)

Ultimo EURO U21: 2013 (semifinale)

Ha raggiunto la semifinale nelle ultime due presenze alla fase finale.

Seconda Gruppo E, migliore seconda: G10 V7 P2 S1 GF22 GS6

Miglior marcatore qualificazioni: Zeki Amdouni (6)

Miglior piazzamento EURO U21: vicecampione (2011)

Ultimo EURO U21: 2021 (fase a gironi)

Nel 2011 con Yann Sommer in porta, la Svizzera non ha subito gol fino alla sconfitta per 2-0 in finale contro la Spagna.

Vincitore Gruppo H qualificazioni: P10 V8 P2 S0 GF31 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Amine Gouiri (5)

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore (1988)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarti di finale)

Non è mai uscita alla fase a gironi nelle quattro qualificazioni da quando nella fase finale sono stati introdotti i gironi.

Vincitore Gruppo F qualificazioni: P10 V7 P3 S0 GF19 GS5

Miglior marcatore qualificazioni: Nicolò Rovella 3

Miglior piazzamento EURO U21: vincitore x 5 (1992, 1994, 1996, 2000, 2004)

Ultimo EURO U21: 2021 (quarti di finale)

Unica nazione ad aver vinto tre titoli consecutivi, condivide con la Spagna il record di cinque titoli complessivi.

Fase finale: dal 21 giugno all'8 luglio 2023