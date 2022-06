Paesi Bassi 3-2 Galles: Depay affonda il Galles nel finale

A Rotterdam, l'Olanda batte il Galles grazie a una rete di Memphis Depay al 93' dopo il momentaneo pareggio di Gareth Bale nel recupero.

17' Lang porta in vantaggio i padroni di casa  23' Gakpo raddoppia 26' Johnson accorcia 90'+2 Bale pareggia dal dischetto 90'+3 Depay firma il gol decisivo

I padroni di casa partono con il piede giusto e vengono premiati al 17': Vincent Janssen serve Noa Lang, che manda i difensori prima da un lato e poi dall'altro e insacca.

Dopo 6', Cody Gakpo raddoppia, ribadendo in rete dopo un primo tentativo, ma il giovane gallese Brennan Johnson dimezza lo svantaggio sfruttando al meglio un passaggio di Harry Wilson.

Noa Lang ha segnato il primo gol in nazionaleia Getty Images

Anche se la squadra di casa continua a dominare nella ripresa, il Galles è sempre pericoloso soprattutto con Johnson, che prende l'iniziativa ma viene neutralizzato da Jasper Cillessen.

Sull'altro fronte, Wayne Hennessey ferma una conclusione di Janssen. I padroni di casa continuano a sprecare e rischiano la beffa al 92', quando Tyrell Malacia atterra Connor Roberts in area e Gareth Bale pareggia dal dischetto.

Sulla ripresa del gioco, però, Depay si affaccia a rete e segna il gol decisivo, nonché il suo 42º in nazionale.

Paesi Bassi: Cillessen; Teze (De Vrij 46'), De Ligt, Martins Indi; Hateboer (Dumfries 46'), Koopmeiners, F de Jong, Malacia; Janssen (Depay 73'), Gakpo, Lang (Bergwijn 73').

Galles: Hennessey; B Davies, Mepham, Rodon (Gunter 67'), Burns (C. Roberts 46'); Wilson, Smith (Ramsey 63'), Ampadu, Thomas; Johnson, James (Bale 70).

Cosa succederà al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.