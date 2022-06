Polonia - Belgio 0-1: i diavoli rossi consolidano il secondo posto

Il Belgio resiste alla carica finale della Polonia e centra la seconda vittoria nel Gruppo A4 grazie a una rete di Michy Batshuayi nel primo tempo.

A Varsavia, il Belgio domina nel possesso palla, cercando i varchi giusti contro una Polonia che ritrova Robert Lewandowski.

Il forcing degli ospiti dà i suoi frutti al 16', quando Michy Batshuayi svetta su un pregevole cross di Youri Tielemans dalla destra e batte di potenza Wojciech Szczęsny.

AFP via Getty Images

Incitata da un pubblico numeroso, Polonia inizia a guadagnare metri; in particolare, Lewandowski incoraggia i compagni a chiudere gli spazi tra centrocampo e attacco.

Il nuovo assetto si concretizza in due ottime occasioni per Sebastian Szymański e Nicola Zalewski, che però concludono a lato da posizione favorevole all'interno dell'area.

I tifosi si scaldano a ogni manovra offensiva della Polonia, ma il Belgio non si scompone e inizia la seconda frazione di gioco in tranquillità. Con il passare del tempo, gli ospiti mantengono serenamente il possesso palla, costringendo Czesław Michniewicz a fare qualche modifica centrocampo.

Il finale di gara è più frenetico su entrambi i fronti: prima, Jacek Góralski manda un tiro al volo sopra la traversa, poi Loïs Openda impegna Szczęsny e Leandro Trossard sfiora il gol.

Nel recupero, Karol Świderski incorna un bel cross di Lewandowski contro il palo, per la frustrazione dei quasi 58.000 presenti. Il Belgio resiste e allunga al secondo posto, con tre lunghezze di vantaggio sulla Polonia e a tre dai Paesi Bassi.

Polonia: Szczęsny; Cash, Wieteska (Grosicki 84'), Glik, Kiwior; Szymański (Klich 70'), Żurkowski, Linetty (Góralski 84'), Zalewski (Frankowski 57'); Lewandowski, Zieliński (Świderski 57')

Belgio: Mignolet; Alderweireld, Dendoncker, Vertonghen; Castagne, Tielemans, Witsel (Vanaken 46'), T. Hazard (Foket 62'); Mertens (De Ketelaere 80'), Batshuayi (Openda 67'), E. Hazard (Trossard 67')

Cosa succederà al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.