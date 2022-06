Inghilterra - Ungheria 0-4: gli inglesi crollano a Wolverhampton

L'Ungheria che non ti aspetti centra la prima vittoria in Inghilterra dal 1953 – la seconda contro i Three Lions in UEFA Nations League 2022/23 – e vola in testa al Gruppo A3.

I momenti chiave 16' Sallai apre le marcature al volo

36' Dibusz para un colpo di testa di Orbán destinato in porta

70' Sallai segna ancora

77' Kane colpisce un legno

80' Nagy firma il terzo gol dell'Ungheria

82' Stones viene espulso per doppia ammonizione

89' Gazdag scavalca Ramsdale e sigla il 4-0



La partita in breve: Inghilterra irriconoscibile

Roland Sallai esulta dopo il primo gol

Gareth Southgate prova a schierare una squadra più dinamica ed effettua nove cambi rispetto all'ultima formazione. In effetti, l'Inghilterra parte in fiducia e si rende particolarmente pericolosa sulle fasce con Reece James e Bukayo Saka.

A sorpresa, però, è l'Ungheria a passare in vantaggio. Approfittando di una difesa troppo distratta su un calcio d'angolo, Roland Sallai batte al volo e supera Aaron Ramsdale dalla corta distanza.

L'undici di Southgate prova ad assumere il comando. Prima, Willi Orbán costringe inavvertitamente Dénes Dibusz a un intervento decisivo, mentre Jude Bellingham sfiora il pareggio poco dopo.

Nella ripresa, i padroni di casa cercano di attaccare di più, ma il Molineux viene zittito al 70' quando Sallai si avventa su un assist perfetto di Martin Ádám e raddoppia.

Qualche minuto dopo, Harry Kane colpisce un legno e dimostra che gli inglesi non vogliono arrendersi alla sconfitta, ma i gol nel finale di Zsolt Nagy e Dániel Gazdag e l'espulsione di John Stones nel frattempo fanno il resto. Ultima nel girone, l'Inghilterra chiude la quarta gara consecutiva senza segnare su azione, mentre l'Ungheria vola in testa al Gruppo A3 prima delle ultime due partite a settembre.

La partita minuto per minuto: Inghilterra - Ungheria 0-4

Formazioni

Inghilterra: Ramsdale; James, Guéhi, Stones, Walker; Gallagher (Mount 56'), Phillips, Bellingham (Foden 68'); Saka (Maguire 85'), Kane, Bowen (Sterling 46')

Ungheria: Dibusz; Lang, Orbán, At. Szalai; Fiola, Schäfer, Styles (A. Nagy 55'), Z. Nagy; Szoboszlai (Gazdag 55'), Sallai (Négo 78'); Ad. Szalai (Ádám 68)

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti HUN Ungheria Ora in gioco 4 2 1 1 7 3 4 7 GER Germania Ora in gioco 4 1 3 0 8 5 3 6 ITA Italia Ora in gioco 4 1 2 1 5 7 -2 5 ENG Inghilterra Ora in gioco 4 0 2 2 1 6 -5 2