Danimarca - Austria 2-0: Wind decide la partita con un gol e un assist

Jonas Wind segna un gol e confeziona un assist nel 2-0 della Danimarca sull'Austria a Copenaghen nel Gruppo A1 di UEFA Nations League.

21' Wind porta in vantaggio la Danimarca 37' Skov Olsen segna il raddoppio 86' Eriksen colpisce il palo

L'Austria parte forte e sfiora il gol dopo soli 20 secondi. Ma è la Danimarca a passare in vantaggio al 21' con Wind imbeccato alla perfezione da Joakim Mæhle.

Al 37' i daniesi raddoppiano grazie a un'intuizione di Wind che permette a Andreas Skov Olsen di andare sul 2-0.

Nella ripresa le due squadre vanno più volte vicino al gol, soprattutto con Christian Eriksen che sul finale colpisce un palo, ma il risultato resta sul 2-0.

Danimarca: Schmeichel; Kristensen, Andersen (Nelsson 62'), Christensen, Boilesen; Skov Olsen (Billing 46'), Højbjerg, Jensen (Eriksen 76'), Mæhle (Stryger 49'); Wind, Cornelius (Braithwaite 46').

Austria: Lindner; Trimmel, Trauner, Danso, Wimmer (Onisiwo 46'); Lázaro (Lainer 46'), X Schlager (Laimer 46'), Seiwald, Sabitzer; Kaladjdzic (Arnautović 65'), Weimann (Gregoritsch 65').

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.