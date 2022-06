Anteprima di Inghilterra - Ungheria, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Inghilterra e Ungheria si affronteranno martedì 14 giugno nel Gruppo A3 di UEFA Nations League.

Quando : maretdì 14 giugno (20:45 CET) Dove : Molineux, Wolverhampton Cosa : Gruppo A3 di UEFA Nations League Come seguirla : clicca qui per la copertura della partita

Inghilterra - Ungheria in breve

Inghilterra: Ramsdale; Walker, Maguire, Guéhi, Trippier; Ward-Prowse, Rice; Saka, Bellingham, Grealish; Kane

Ungheria: Dibusz; Lang, Orbán, At. Szalai; Nego, A. Nagy, Schäfer, Z. Nagy; Sallai, Szoboszlai; Ad. Szalai

Inghilterra (dal più recente): PPSWWW

Ungheria (dal più recente): PSVVSV

Il cammino nel Gruppo A3

04/06 Ungheria - Inghilterra 1-0

04/06 Italia - Germania 1-1

07/06 Germania - Inghilterra 1-1

07/06 Italia - Ungheria 2-1

11/06 Inghilterra - Italia 0-0

11/06 Ungheria - Germania 1-1

Gareth Southgate, ct Inghilterra: "Ci è mancata un po' di brillantezza in tutte e tre le partite. Ovviamente vogliamo segnare più gol. Ci affidiamo ancora troppo a Harry [Kane] e probabilmente anche a Raheem [Sterling]: sono loro a segnare la maggior parte dei nostri gol. È un aspetto su cui vogliamo lavorare".

Marco Rossi, ct Ungheria: "La cosa più importante è che nessuno può essere sicuro di ottenere punti contro di noi e devono portare rispetto alla nostra squadra. Abbiamo dimostrato di saper correre, lottare, dare il cuore e l'anima. Questo è ciò che mi piace di più della squadra: che non si arrende mai. Combattono sempre".

Cosa succederà al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.