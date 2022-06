Anteprima Paesi Bassi - Galles, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Paesi Bassi e Galles si affronteranno martedì 14 giugno nel Gruppo A4 di UEFA Nations League.

Paesi Bassi - Galles in breve Quando: martedì 14 giugno (20:45 CET)

Dove: Stadion Feijenoord, Rotterdam

Cosa: Gruppo A4 UEFA Nations League

Probabili formazioni

Highlights: Galles - Paesi Bassi 1-2 

Paesi Bassi: Cillessen; Timber, De Ligt, De Vrij; Dumfries, Berghuis, De Jong, Koopmeiners, Blind; Janssen, Depay

Galles: Hennessey; C Roberts, Rodon, Mepham, B Davies; Wilson, Allen, Ampadu, N Williams; Bale, James (starting line-up vs Belgium on Saturday; predicted XI to follow)

Stato di forma

Paesi Bassi (dal più recente): PVVPVV

Galles (dal più recente): PSVSPV

Highlights: Paesi Bassi - Polonia 2-2

Le partite del Gruppo A4

01/06 Polonia-Galles 2-1

03/06 Belgio - Paesi Bassi 1-4

08/06 Belgio - Polonia 6-1

08/06 Galles - Paesi Bassi 1-2

11/06 Paesi Bassi - Polonia 2-2

11/06 Galles - Belgio 1-1