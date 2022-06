Svizzera - Portogallo 1-0: agli elvetici basta Seferović

La Svizzera centra il primo successo nel Gruppo A2 di UEFA Nations League, infliggendo contemporaneamente al Portogallo la sua prima sconfitta. Gol di Haris Seferović, il più veloce di sempre della competizione, dopo solo 57 secondi.

I padroni di casa vogliono dimostrare che non meritano l'ultimo posto nel Gruppo A2 e partono nel migliore dei modi contro un Portogallo ampiamente rimaneggiato e privo di Cristiano Ronaldo.

Già al 1', su un cross di Silvan Widmer, Haris Seferović svetta di testa in area e apre le marcature, trafiggendo l'incolpevole Rui Patrício sul secondo palo.

Il Portogallo impiega un po' a ricomporsi dopo la doccia fredda e crea la migliore opportunità del primo tempo al 17'. Su un calcio d'angolo di Bruno Fernandes, Rúben Neves incorna per Danilo, ma il suo potente colpo di testa viene deviato con esperienza da Jonas Omlin.

Nella ripresa, gli ospiti cambiano volto e impegnano il portiere elvetico dopo appena 4'. André Silva raccoglie un passaggio di Nuno Mendes e tocca a rete rasoterra, ma Omlin neutralizza di piede.

La Svizzera è ancora pericolosa in contropiede e sfiora il raddoppio con Seferović, ma il suo rasoterra attraversa lo specchio della porta.

L'undici di Fernando Santos sembra un'altra squadra dopo l'inserimento di Gonçalo Guedes, Diogo Jota e Bernardo Silva. Tutti e tre i giocatori mostrano la loro verve offensiva, ma Omlin è in serata di grazia e li ferma con una serie di belle parate.



Svizzera: Omlin; Widmer (Steffen 46'), Akanji, Elvedi, Rodríguez (Stergiou 79'); Freuler, Xhaka, Sow (Aebischer 79'); Shaqiri (Okafor 21'), Seferović, Embolo (Zuber 65')

Portogallo: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo, Nuno Mendes; Bruno Fernandes (Matheus Nunes 74'), Rúben Neves (Ricardo Horta 82'), Otávio (Gonçalo Guedes 46'); Rafael Leão (Diogo Jota 62'), André Silva, Vitinha (Bernardo Silva 62')

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.