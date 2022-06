Spagna - Repubblica Ceca 2-0: furie rosse in testa al Gruppo A2

La Spagna batte la Repubblica Ceca a Malaga con gol di Carlos Soler e Pablo Sarabia e conquista il primo posto nel Gruppo A2.

I momenti chiave 18' Unai Simón devia un tiro di Černý

19' Il portiere della Spagna neutralizza Kuchta

24' Soler segna dopo una manovra fluida

50' Pešek conclude di poco alto

75' Sarabia raddoppia su cross di Ferran Torres

La partita in breve: la Spagna resiste e vince

La Spagna, che alla seconda giornata contro i cechi aveva avuto quasi il 75% di possesso palla, prosegue sulla stessa falsariga a Malaga. Comincia Álvaro Morata, che costringe Aleš Mandous a intervenire con gli artigli sul suo cross per Dani Olmo.

Marco Asensio, protagonista delle migliori azioni spagnole

La Repubblica Ceca si affida di nuovo alla pazienza, punendo prontamente gli errori sui passaggi degli spagnoli con veloci manovre offensive. Su una di queste, Unai Simón devia un rasoterra di Václav Černý, poi Jan Kuchta viene neutralizzato dal portiere.

Il Ct Jaroslav Šilhavý, stupito che la sua squadra non sia ancora in vantaggio, subisce un colpo ancora più grande 6' dopo. Su un inserimento in area, Soler viene imbeccato da Marco Asensio e insacca con freddezza; qualche minuto dopo, i due combinano ancora e l'autore del gol conclude a lato.

Álvaro Morata si congratula con Soler dopo il gol al 24'

Nel secondo tempo si vedono meno occasioni; Jakub Pešek tenta di beffare Unai Simón ma conclude sulla parte alta della rete. Nel finale, la Spagna inserisce Gavi e diventa più pericolosa in fase offensiva.

Il cambio di passo del giovane talento del Barcellona è fondamentale per il raddoppio della Spagna. Il giocatore avvia una manovra avvolgente che culmina con il cross di Ferran Torres per Pablo Sarabia, che tocca in rete e chiude psicologicamente l'incontro a un quarto d'ora dalla fine.

Grazie alla simultanea vittoria della Svizzera sul Portogallo, la Spagna sale in testa al girone con una lunghezza di vantaggio sui lusitani e quattro sui cechi.

La partita minuto per minuto: Spagna - Repubblica Ceca 2-0

Formazioni

Spagna: Unai Simón; Carvajal, Eric García, Iñigo Martínez, Alonso (Jordi Alba 78'); Soler (Gavi 59'), Rodri, Koke (Sergio Busquets 78'); Asensio (Sarabia 72'), Morata (Ferran Torres 59'), Olmo

Repubblica Ceca: Mandous; Zima, Brabec, Jemelka; Coufal, Sadílek (Král 30'), Souček, Zelený (Kalvach 78'); Pešek (Tecl 78'), Kuchta (Jurečka 59'), Černý (Hložek 59')