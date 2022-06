UEFA Nations League: cosa guardare alla quarta giornata

La terza edizione della UEFA Nations League è in corso, con tre giornate giocate e altre tre da disputare prima delle finali di giugno 2023. UEFA.com fa il punto della situazione in vista delle sfide della quarta giornata.

Domenica 12 giugno

A2 Spagna - Repubblica Ceca

A2 Svizzera - Portogallo

B4 Norvegia - Svezia (18:00)

B4 Slovenia - Serbia

C2 Irlanda del Nord - Cipro (15:00)

C2 Grecia - Kosovo

C4 Georgia - Bulgaria (18:00)

C4 Macedonia del Nord - Gibilterra (18:00)

D2 Malta - San Marino

Lunedì 13 giugno

A1 Danimarca - Austria

A1 Francia - Croazia

B2 Islanda - Israele

B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Albania

C3 Kazakistan - Slovacchia (16:00)

C3 Azerbaigian - Bielorussia (18:00)

Martedì 14 giugno

A3 Inghilterra - Ungheria

A3 Germania - Italia

A4 Paesi Bassi - Galles

A4 Polonia - Belgio

B1 Armenia - Scozia (18:00)

B1 Ucraina - Repubblica d'Irlanda

B3 Bosnia ed Erzegovina - Finlandia

B3 Romania - Montenegro

C1 Lussemburgo - Isole Faroe

C1 Turchia - Lituania

D1 Moldavia - Andorra (18:00)

D1 Liechtenstein - Lettonia

Fischio d'inizio alle 20:45 CET se non diversamente indicato

Paesi Bassi e Portogallo vicini alle finals

La misura di quanto sia competitiva la massima serie della UEFA Nations League sta nel fatto che nessuna squadra sia arrivata a metà strada con il massimo dei punti, anche se i Paesi Bassi ci sono andati molto vicini, con Memphis Depay che ha sbagliato il rigore che avrebbe mandato al tappeto la Polonia, che invece si è salvata sul 2-2. Il centrocampista Denzel Dumfries ha dichiarato a UEFA.com: "Tutto ciò che abbiamo imparato oggi lo porteremo con noi nella prossima partita".

Gli Oranje e il Portogallo hanno comunque il punteggio più alto, sette punti a testa, nella Lega A e possono puntare doppia cifra quando affronteranno rispettivamente il Galles e la Svizzera alla quarta giornata.

Solo cinque squadre arrivano agli ultimi incontri di giugno a punteggio pieno: l'Ucraina in Lega B (anche se ha giocato solo due volte); Georgia, Grecia e Turchia in Lega C e la Lettonia in Lega D. Georgia, Grecia e Lettonia potrebbero centrare la promozione in caso di un incrocio di risultati favorevoli alla quarta giornata.

Inghilterra e Francia a caccia delle prime vittorie

Reduce dal pareggio contro l'Italia, l'Inghilterra dovrà vendicare la sconfitta contro l'Ungheria nella partita inaugurale a Budapest per ottenere la prima vittoria in un Gruppo A3 davvero equilibrato. "Se alleni l'Inghilterra, sarai sempre giudicato e dovrai vincere ogni partita", ha dichiarato il Ct Gareth Southgate, che non è certo l'unico a secco di vittorie ultimamente: la Francia, detentrice del titolo, non ha ancora vinto nel Gruppo A1, e la Germania, rivale dell'Inghilterra nel Gruppo A3, ha pareggiato tutte e tre le partite finora disputate.

La situazione è più grave per la Svizzera, l'unica squadra nelle prime due leghe ad aver perso tutte e tre le partite finora disputate. Domenica la squadra di Murat Yakin si recherà in Portogallo per cercare di colmare il divario di quattro punti che la separa dalla rivale più prossima, la Repubblica Ceca. Gli svizzeri hanno perso 4-0 contro la squadra di Fernando Santos a Lisbona alla seconda giornata, ma sono stati sfortunati contro la Spagna. "Siamo migliorati molto", ha riconosciuto Yakin. "Ma ovviamente non saremo in grado di controllare il gioco per 90 minuti [contro il Portogallo]".

Haaland scivola indietro nella classifica marcatori

La Norvegia ha perso i primi punti alla terza giornata, con l'uomo del momento Erling Haaland che non è riuscito ad aumentare il suo bottino di tre gol, mentre la sua squadra ha pareggiato 0-0 contro la Slovenia, in dieci uomini, nel Gruppo B4. Il greco Tasos Bakasetas, il georgiano Kvicha Kvaratskhelia, il lettone Jānis Ikaunieks e il kazako Abat Aimbetov sono tutti a pari merito con il neoacquisto del Manchester City con tre gol nella Classifica Marcatori Alipay, ma c'è un giocatore che ha fatto meglio.

Mentre la Turchia si appresta ad ospitare la Lituania, ancora senza punti, Serdar Dursun ha segnato quattro dei 12 gol turchi nel Gruppo C1. Persino i 18 gol in 20 partite di Haaland con la Norvegia non vengono offuscati dai sette in sette gare del giocatore del Fenerbahçe da quando ha debuttato in nazionale (a 29 anni) nell'ottobre 2021. "Indossare la maglia della nazionale è il sogno di ogni calciatore turco", ha detto. Dursun ha interpretato alla perfezione la tipica esultanza dopo un gol di Cristiano Ronaldo alla prima giornata contro le Isole Faroe; se punta a continuare a segnare a questo ritmo, potrebbe dover cominciare a lavorare su una sua esultanza caratteristica.

Cos'altro?

• La UEFA Nations League andrà in vacanza da luglio ad agosto, mentre il 21 settembre si recupererà la sfida della prima giornata tra Scozia e Ucraina. Giovedì 22 settembre si partirà il pomeriggio con la partita tra Kazakistan e Bielorussia, mentre la sfida di cartello è quella tra Italia e Inghilterra.

• La sesta giornata si giocherà da domenica 25 a martedì 27 settembre e da quel momento si potranno tirare le somme definitive di promozioni e retrocessioni. Le prime di ciascun girone della Lega A andranno alla fase finale che si giocherà a giugno 2023.

Le date

Terza e quarta giornata: 9–14 giugno 2022

Quinta e sesta giornata: 22–27 settembre 2022

Sorteggio fase finale: da decidere

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale primo e terzo posto: 18 giugno 2023

Playout: 21–23 e 24–26 marzo 2024

