Galles - Belgio 1-1: Johnson nega la vittoria agli ospiti

La rete sul finale di Brennan Johnson ha permesso al Galles di ottenere un prezioso punto contro il Belgio a Cardiff nel Gruppo A4 di UEFA Nations League.

Nel primo tempo le squadre giocano a viso aperto ma tornano negli spogliatoi sullo 0-0. Dopo sei minuti dalla ripresa, Michy Batshuayi serve un pallone perfetto a Youri Tielemans che porta in vantaggio il Belgio.

AFP via Getty Images

I padroni di casa spingono sull'acceleratore ma non trovano il gol fino all'86', quando Johnson trova il pari su assist di Aaron Ramsey.

Galles: Hennessey; C Roberts (Norrington-Davies 61'), Rodon, Mepham, B Davies (Burns 73'); Wilson (Colwill 73'), Allen (Ramsey 38'), Ampadu, N Williams; Bale (Johnson 73'), James

Belgio: Casteels; Dendoncker, Boyata, Theate; Meunier, Tielemans, Witsel (Openda 90'+3'), Trossard (Praet 72'); De Bruyne (E Hazard 72'), Batshuayi, Carrasco (T Hazard 61')

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.