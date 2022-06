Ungheria - Germania 1-1: Hoffman salva i tedeschi

L'Ungheria resta al secondo posto del Gruppo A3 davanti la Germania dopo l'1-1 contro i tedeschi a Budapest grazie ai gol di Zsolt Nagy e Jonas Hoffman.

6' Nagy porta in vantaggio l'Ungheria 9' Hofmann pareggia per la Germania 44' Neuer salva su Fiola 71' Gazdag sfiora il gol ma Neuer salva

L'Ungheria sorprende la Germania dopo appena 6 minuti col gol di Szolt Nagy, abile a ribattere in gol una parata di Manuel Neuer su un colpo di testa di Roland Sallai. Il vantaggio dell'Ungheria però dura appena tre minuti perché i tedeschi trovano subito il pari con Jonas Hoffman dopo una bella verticalizzazione di Nico Schlotterbeck verso il centro dell'area. Nonostante un inizio scoppiettante, le due squadre vanno negli spogliatoi sul pari.

AFP via Getty Images

L'esultanza di Jonas Hofmann per il gol del pari della Germania a Budapest

Nella ripresa la Germania si affida ai guantoni di Manuel Neuer che più volte salva il risultato, e la partita si chiude sull'1-1 lasciando gli ungheresi al secondo posto davanti la Germania.

AFP via Getty Images

Ungheria: Gulácsi; Lang, Orbán, Attila Szalai; Fiola, Ádám Nagy, Styles (Vécsei 87'), Zsolt Nagy (Négo 69'); Sallai (Gazdag 75'), Szoboszlai; Ádám Szalai (Ádám 69')

Germania: Neuer; Kehrer, Süle, Schlotterbeck; J Hofmann (Nmecha 85'), Goretzka (Gündoğan 69'), Kimmich, Raum; Havertz (Adeyemi 85'), Musiala (Brandt 78'); Werner (Müller 78')

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.