Anteprima di Francia - Croazia, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma

Francia e Croazia si sfidano nel Gruppo A1 di UEFA Nations League lunedì 13 giugno.

Quando : lunedì 13 giugno (fischio d'inizio 20:45 CET) Dove : Stade de France, Saint-Denis Cosa : Gruppo A1 UEFA Nations League Come seguirla : clicca qui per la copertura della partita

Francia - Croazia in breve

Scopri dove guardare la UEFA Nations League in TV.

Francia: Lloris; Pavard, Saliba, Kimpembe, Theo Hernández; Guendouzi, Rabiot, Tchouaméni; Mbappé, Benzema, Nkunku

Croazia: Livaković; Juranović, Erlić, Ćaleta-Car, Barišić; Brozović, Kovačić; Majer, Modrić, Brekalo; Kramarić

Francia (dalla partita più recente): PPSVVV

Croazia (dalla partita più recente): VPSVPV

Le partite del Gruppo A1

03/06 Croazia - Austria 0-3

03/06 Francia - Danimarca 1-2

06/06 Austria - Danimarca 1-2

06/06 Croazia - Francia 1-1

10/06 Austria - Francia 1-1

10/06 Danimarca - Croazia 0-1

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A accedono alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto si disputeranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.