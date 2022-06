Austria - Francia 1-1: Weimann illude, Mbappé pareggia

L'Austria ha accarezzato il sogno di una vittoria contro la Francia, quarta del girone, che grazie al gol di Mbappé ha guadagnato il suo secondo punto di questa edizione.

I momenti chiave della gara 18' Pentz blocca un colpo di testa di Benzema

37' Weimann porta in vantaggo l'Austria

56' Coman sfiora il pari da buona posizione

83' Mbappé segna il gol del pari

La partita in breve

Dopo il 3-0 in casa della Croazia, l'Austria sfiora un altro grande risultato contro la Francia. Nel primo tempo i padroni di casa pur difendendosi bene, rischiano di andare sotto con un colpo di testa di Benzema che esalta i riflessi di Patrick Pentz. Sul finire del primo tempo l'Austria passa in vantaggio con Andreas Weimann che si fa trovare pronto a respingere in rete una palla vagante dopo un numero di Marko Arnautović.

Il portiere dell'Austria, Patrick Pentz, para d'istinto una conclusione di Karim Benzema AFP via Getty Images

Nella ripresa la Francia va in forcing ma non riesce a sfondare l'arcigna difesa di casa. Didier Deschamps sostituisce Antoine Griezmann con Kylian Mbappé poco dopo l'ora di gioco e la scelta dà i suoi frutti all'83' quando l'attaccante francese trova un varco in area e batte il portiere avversario sul palo opposto.

La cronaca di Austria - Francia

Karim Benzema ha tirato tante volte in porta ma non ha trovato il gol AFP via Getty Images

Statistiche

L'Austria va in gol da dieci partite di UEFA Nations League

La Francia è imbattuta da sette partite di UEFA Nations League fuori dalla Francia; cinque le vittorie.

Les Bleus vanno in gol da 23 partite e hanno perso solo due partite su 15 di UEFA Nations League; quattro i pareggi-

Il capitano dell'Austria, David Alaba Getty Images

Formazioni

Austria: Pentz; Lainer (Lázaro 54), Trauner, Alaba (Danso 69), Wöber; Laimer, X. Schlager, Seiwald, Sabitzer; Weimann (Onisiwo 64), Arnautović (Gregoritsch 64)

Francia: Lloris; Pavard, Saliba, Konaté, T. Hernández; Kamara, Coman (Nkunku 79), Tchouameni (Guendouzi 63), Diaby; Griezmann (Mbappé 63), Benzema

Gruppo 1 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti DEN Danimarca Ora in gioco 3 2 0 1 4 3 1 6 AUT Austria Ora in gioco 3 1 1 1 5 3 2 4 CRO Croazia Ora in gioco 3 1 1 1 2 4 -2 4 FRA Francia Ora in gioco 3 0 2 1 3 4 -1 2