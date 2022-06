Galles - Paesi Bassi 1-2: decide Weghorst in extremis

I Paesi Bassi conquistano la seconda vittoria nel Gruppo A4 di UEFA Nations League grazie a una rete di Wout Weghorst al 4' di recupero dopo il momentaneo pareggio di Rhys Norrington-Davies per il Galles.

I momenti chiave 50' Koopmeiners segna con un rasoterra

90+2' Norrington-Davies pareggia su cross di Roberts

90+4' Weghorst firma il gol decisivo con un colpo di testa in tuffo

La partita in breve: tutte le emozioni nel finale

Wout Weghorst si tuffa di testa e segna il gol decisivo

Il primo tempo è equilibrato, con Norrington-Davies che incorna di poco alto per i padroni di casa e Harry Wilson che costringe Mark Flekken a una parata in tuffo. Sull'altro fronte, Teun Koopmeiners viene neutralizzato a inizio gara, mentre alla fine del primo tempo un tiro di Cody Gakpo viene deviato di poco a lato.

I Paesi Bassi scendono in campo più determinati nel secondo tempo e passano in vantaggio al 5'. Dopo una manovra elaborata, Jery Schouten trova spazio e serve dentro l'area Koopmeiners, che con un rasoterra supera il portiere gallese Adam Davies.

Il Galles cerca di rientrare in partita ma non ci riesce fino al 2' di recupero, quando Connor Roberts fa partire un cross invitante: Norrington-Davies supera Hans Hateboer in elevazione e incorna in rete sul secondo palo.

Ma l'esultanza dei padroni di casa dura ben poco. Il subentrato Frenkie de Jong guida un contropiede e serve Tyrell Malacia sulla sinistra. Weghorst si smarca all'altezza del dischetto e prova il colpo di testa in tuffo sul suo cross, mettendo il pallone dietro al palo e regalando una clamorosa vittoria agli Orange.

Rhys Norrington-Davies segna il gol dell'1-1

Formazioni

Galles: Ward (A. Davies 46'); C Roberts, B. Davies, Mepham, Rodon; Norrington-Davies, Wilson, Morrell (Colwill 60'), Levitt (Smith 68'); James (Matondo 77'), Johnson (Bale 77')

Paesi Bassi: Flekken; Teze, De Vrij, De Ligt (Martins Indi 84'); Hateboer, Koopmeiners, Schouten (F. de Jong 67'), Malacia; Lang (Til 90'+1), Gakpo (Bergwijn 67'); Weghorst