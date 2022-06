Belgio - Polonia 6-1: i diavoli rossi fanno i diavoli

Il Belgio risponde alla sconfitta contro i Paesi Bassi nella prima giornata di UEFA Nations League con un 6-1 in rimonta sulla Polonia.

I momenti chiave

28' Lewandowski porta in vantaggio la Polonia

42' Witsel pareggia per il Belgio

59' De Bruyne porta il risultato sul 2-1 per i padroni di casa

73' I belgi dilagano con un rasoterra di Trossard

80' Il giocatore del Brighton firma il secondo gol personale

83' Dendoncker segna dalla distanza

90' Openda firma il suo primo gol in nazionale