UEFA Nations League: guida alla terza giornata

La terza edizione di UEFA Nations League procede con a gonfie vele con due giornate disputate e quattro ancora da giocare prima della fase finale di giugno 2023. UEFA.com vi racconta le sfide più interessanti della terza giornata.

Giovedì 9 giugno

Gruppo A2 Portogallo - Repubblica Ceca

Gruppo A2 Svizzera - Spagna

Gruppo B4 Norvegia - Slovenia

Gruppo B4 Svezia - Serbia

Gruppo C2 Grecia - Cipro

Gruppo C2 Kosovo - Irlanda del Nord

Gruppo C4 Gibilterra - Bulgaria

Gruppo C4 Macedonia del Nord - Georgia

Gruppo D2 Malta - Estonia

Venerdì 10 giugno

Gruppo A1 Austria - Francia

Gruppo A1 Danimarca - Croazia

Gruppo B2 Albania - Israele

Gruppo B2 Russia (sospesa fino a nuovo avviso) - Islanda

Gruppo C3 Azerbaijan - Slovacchia (18:00)

Gruppo C3 Bielorussia - Kazakistan

Gruppo D1 Moldavia - Lettonia (18:00)

Gruppo D1 Andorra - Liechtenstein

Highlights: Italy - Inghilterra 1-1 (3-2 dcr)

Sabato 11 giugno

Gruppo A3 Inghilterra - Italia

Gruppo A3 Ungheria - Germania

Gruppo A4 Olanda - Polonia

Gruppo A4 Galles - Belgio

Gruppo B1 Repubblica d'Irlanda - Scozia (18:00)

Gruppo B1 Ucraina - Armenia (15:00)

Gruppo B3 Montenegro - Bosnia-Erzegovina

Gruppo B3 Romania - Finlandia

Gruppo C1 Isole Faroe - Lituania (18:00)

Gruppo C1 Lussemburgo - Turchia

Calcio d'inizio alle 20:45 CET se non indicato diversamente

Ronaldo contro Haaland

Ronaldo torna al gol dopo una splendida manovra corale

Quasi 19 anni sono passati da quando un giovanissimo Cristiano Ronaldo ha fatto il suo esordio in nazionale nella vittoria per 1-0 contro il Kazakistan ad agosto 2003, e da allora affrontarlo per qualsiasi difensore è stata una vera e propria impresa. Dopo la doppietta segnata alla Svizzera l'ultima volta, Ronaldo ha portato il suo bottino complessivo di gol in nazionale a 117. L'asso portoghese adesso affronterà la Repubblica Ceca: non serve specificare che il numero 7 del Portogallo ha segnato in entrambi i precedenti contro i cechi.

Tuttavia se il 37enne è ancora un protagonista assoluto in campo, il 21enne Erling Haaland vuole provare a replicare questo rendimento al limite dell'impossibile. Dopo aver già segnato tre gol in questa edizione di UEFA Nations League – che gli sono valsi il primo posto nella classifica marcatori insieme al turco Serdar Dursun – il norvegese è a quota 18 gol in 19 partite con la sua nazionale.

La Slovenia proverà a interrompere a Oslo la striscia dell'attaccante norvegese, ma Haaland è in gran forma e non sarà facile. Come detto dall'attaccante: "Se posso vantarmi un po', se c'è una cosa in cui sono molto bravo è la concentrazione".

Inghilterra e Italia si affrontano in una sorta di ripetizione della finale di EURO 2020

Italia-Inghilterra: la sequenza integrale dei rigori

Solo l'estate scorsa l'Inghilterra ha perso contro l'Italia ai rigori nella finale di UEFA EURO 2020, ma quando si incontreranno di nuovo (al Molineux anziché a Wembley) nel Gruppo A3 della UEFA Nations League, molta acqua sarà passata sotto i ponti per entrambi. La squadra di Gareth Southgate infatti ha iniziato la Nations League con una sconfitta per 1-0 in Ungheria e poi ha pareggiato 1-1 in Germania.

L'Inghilterra di Southgate resta un cantiere aperto, mentre Roberto Mancini ha probabilmente un compito ancora più arduo nel tentativo di rilanciare il nuovo corso dell'Italia, la cui sconfitta per 3-0 nella Finalissima contro l'Argentina ha segnato la fine di un ciclo. "Vincere l'Europeo è stato magico", ha detto. "Ora dobbiamo ricominciare per tornare a quella magia". Un'ondata di entusiasmo ha accolto la prestazione del 18enne Wilfried Gnonto contro la Germania nella prima giornata, ma l'allenatore non si aspetta miracoli a breve termine. "Ci vuole tempo", ha detto. "Non possiamo semplicemente inventare i giocatori".

Un Galles 'Mondiale' contro un Belgio reduce da una disfatta

EURO 2016 highlights: Wales 3-1 Belgium

Dopo la storica vittoria per 3-1 nei quarti di finale di UEFA EURO 2016 sul Belgio, il Galles tornerà ad affrontare i Red Devils. I gallesi però dovranno fare attenzione a non avere cali di concentrazione dopo la gioia per la qualificazione al Mondiale in seguito alla vittoria negli spareggi contro l'Ucraina. Mantenere la sua squadra concentrata sul compito da svolgere in Nations League potrebbe essere una vera impresa per Rob Page.

Nel 2016, il Galles era dato per sfavorito assoluto quando ha affrontato il Belgio, tuttavia questa volta la squadra di Roberto Martínez è reduce da una sconfitta per 4-1 in casa contro l'Olanda nella partita d'esordio e dovrà riscattarsi a Cardiff da questa disfatta. "Dopo la partita [con l'Olanda] c'era silenzio nello spogliatoio: nessuno ha detto una parola", ha raccontato il difensore Timothy Castagne. "Tutti si aspettano molto dalla 'Generazione d'Oro', come ci chiamano, ma questo comporta una pressione extra. Abbiamo ancora una squadra abbastanza forte per vincere qualcosa".

Cos'altro?

Highlights: Croatia 1-1 Francia

• La quarta giornata segna l'ultima giornata del calendario calcistico maschile 2021/22 e il giro di boa della UEFA Nations League. Tra le sfide di punta ci sono il derby scandinavo tra Norvegia e Svezia e l'ennesima riproposizione della finale della Coppa del Mondo FIFA 2018 tra Francia e Croazia.

• La UEFA Nations League andrà in vacanza da luglio ad agosto, mentre il 21 settembre si recupererà la sfida della prima giornata tra Scozia e Ucraina. Giovedì 22 settembre si partirà il pomeriggio con la partita tra Kazakistan e Bielorussia, mentre la sfida di cartello è quella tra Italia e Inghilterra.

• La sesta giornata si giocherà da domenica 25 a martedì 27 settembre e da quel momento si potranno tirare le somme definitive di promozioni e retrocessioni. Le prime di ciascun girone della Lega A andranno alla fase finale che si giocherà a giugno 2023.

Le date da segnare

Giornate 3 e 4: 9–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio fase finale: da concordare

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finali primo e terzo posto: 18 giugno 2023

Spareggi retrocessione: 21–23 e 24–26 marzo 2024