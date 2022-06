Le squadre della fase finale di EURO Under 19 2022

Il Campionato Europeo Under 19 UEFA torna dopo due edizioni cancellate per la pandemia di COVID-19 e si disputerà in Slovacchia dal 18 giugno al 1 luglio.

Ecco le otto squadre che si sfideranno per il titolo, tra cui quattro ex vincitrici e due nazioni che non hanno mai superato la fase a gironi.

I gironi Gruppo A: Slovacchia (nazione ospitante), Romania, Italia, Francia Gruppo B: Inghilterra, Israele, Serbia, Austria

Il Gruppo A inizia 18 giugno, mentre il Gruppo B comincia il giorno dopo. Le partite proseguono fino a sabato 25 giugno: le prime due classificate di ogni girone si qualificano per le semifinali, in programma tre giorni dopo.

Le quattro semifinaliste si qualificano per la Coppa del Mondo FIFA Under 20 2023 in Indonesia insieme alla vincente di uno spareggio tra le terze classificate nei gironi. In questo modo verranno occupate le cinque posizioni destinate alla UEFA.

Date

Fase a gironi: 18/19, 21/22 e 24/25 giugno

Semifinali e spareggio mondiale: 28 giugno

Finale: 1 luglio

Stadi

Trnava Stadium, Trnava (Gruppo A, semifinale, finale)

DAC Aréna, Dunajská Streda (Gruppo A, semifinale)

Banská Bystrica Stadium, Banská Bystrica (Gruppo B)

Žiar nad Hronom Stadium, Žiar nad Hronom (Gruppo B)

NTC Senec, Senec (spareggio per il Mondiale)

Gruppo A

Qualificata direttamente come nazione ospitante

Miglior piazzamento: terzo posto (2002)

Finale EURO Under 19 2003: Italia - Portogallo 2-0

Turno di qualificazione: seconda classificata Gruppo 9 (V1-0 - Lettonia, V5-0 - San Marino, S1-4 - Turchia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 4 (V5-1 - Georgia, V2-1 - Croazia, S0-3 - Islanda)

Miglior marcatore: Andreas Chirițoiu 3

Miglior piazzamento: fase a gironi (2011)

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 12 (V2-0 - Lituania, V3-0 - Islanda, V3-1 - Slovenia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 5 (P2-2 - Germania, V4-0 - Finlandia, V2-0 - Belgio)

Miglior marcatore: Wilfried Gnonto 5

Miglior piazzamento: vincitrice (2003)

flasgback EURO Under 19: il trionfo della Francia sull'Inghilterra nel 2005

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo 7 (V4-0 - Albania, V2-0 - Macedonia del Nord, V2-1 - Serbia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 2 (V5-0 - Svezia, S0-1 - Repubblica Ceca, V2-1 - Bosnia-Erzegovina)

Miglior marcatore: Matthis Abline 4

Miglior piazzamento: vincitrice x 3 (2005, 2010, 2016)

Gruppo B

Turno di qualificazione: vincitrice Gruppo (V4-0 - Andorra, P0-0 - Svizzera, V2-0 - Svezia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 3 (V3-1 - Repubblica d'Irlanda, V4-0 - Armenia, V2-0 - Portogallo)

Miglior marcatore: Dane Scarlett 6

Miglior piazzamento: vincitrice (2017)

Il trionfo dell'Inghilterra nel 2017

Turno di qualificazione: secondo classificato Gruppo 4 (V1-0 - Cipro, V6-0 - Moldavia, S1-4 - Olanda)

Turno elite: vincitore Gruppo 1 (P0-0 - Ungheria, V3-1 - Tirchia, V1-0 Scozia)

Miglior marcatore: Dor Turgeman 3

Miglior piazzamento: fase a gironi (2014)

Turno di qualificazione: seconda classificata Gruppo 7 (V2-1 - Macedonia del Nord, P2-2 - Albania, S1-2 - Francia)

Turno elite: vincitrice Gruppo 6 (V2-1 - Olanda, P1-1 - Ucraina, V3-2 - Norvegia)

Miglior marcatore: Ognjen Ajdar 3

Miglior piazzamento: vincitrice (2013)

Turno di qualificazione: seconda classificata Gruppo 3 (V4-0 - Estonia, P1-1 - Bielorussia, P1-1 - Ungheria)

Turno elite: vincitrice Gruppo 7 (V2-1 - Olanda, P1-1 - Ucraina, V3-2 - Norvegia)

Miglior marcatore: Muharem Huskovic, Adis Jasic 2

Miglior piazzamento: semifinali (2003, 2006, 2014)