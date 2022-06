Germania - Inghilterra 1-1: Kane salva l'Inghilterra su rigore

L'Inghilterra strappa un pareggio contro la Germania nel Gruppo A3 di UEFA Nations League grazie a un calcio di rigore trasformato da Harry Kane nel finale.

I momenti chiave 27' Kane conclude alto dalla corta distanza

50' Hofmann segna con un potente destro

76' Neuer ferma il capitano dell'Inghilterra

88' Kane pareggia dal dischetto



La partita in breve: Kane e Neuer protagonisti

Entrambe le squadre sperano in una prestazione migliore dopo quella della prima giornata e partono con vivacità.

Kai Havertz impegna Jordan Pickford da posizione defilata al già al 2', mentre qualche istante dopo Kyle Walker è costretto a un intervento decisivo per evitare il tap-in di Thomas Müller.

Harry Kane impegna Manuel Neuer con un destro velenoso da appena dentro l'area. Il capitano dell'Inghilterra spreca anche l'occasione più ghiotta del primo tempo poco prima della mezz'ora.

Neuer esce dai pali su un calcio d'angolo dalla sinistra ma il pallone carambola sui piedi del capitano inglese, che riesce solo a sparare alto.

L'Inghilterra cresce poco prima dell'intervallo ma passa in svantaggio a inizio ripresa. Jonas Hofmann, che prima si era visto annullare un gol per fuorigioco, ha spazio in area e, dopo aver raccolto un passaggio di Joshua Kimmich, fa partire un destro che Pickford può solo deviare in rete.

Hofmann sblocca il risultato con un potente destro

A 20' dalla fine, Pickford deve superarsi per girare sul fondo un tiro in controbalzo di Müller, ma poco dopo Neuer alza addirittura l'asticella.

Su un invitante cross di Jack Grealish, Kane prova a piazzare la sua conclusione alle spalle del portiere, che però è posizionato perfettamente e sventa la minaccia.

Alla fine, l'attaccante del Tottenham riesce a segnare su rigore quando mancano solo due minuti. Atterrato in area da Nico Schlotterbeck, Kane si presenta sul dischetto e spiazza Neuer.

Formazioni

Germania: Neuer; Schlotterbeck, Rüdiger, Klostermann; J. Hofmann (Gnabry 65'), Gündoğan (Sané 84'), Kimmich, Raum; Müller (Goretzka 75'), Musiala (Werner 66'); Havertz.

Inghilterra: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Trippier; Rice, Phillips (Bellingham 15'); Saka (Bowen 80'), Mount (Grealish 72'), Sterling; Kane.

Gruppo 3 In diretta adesso Giocate G Vittorie V Pareggi P Sconfitte S Segnati Subiti Differenza reti Punti Pti ITA Italia Ora in gioco 2 1 1 0 3 2 1 4 HUN Ungheria Ora in gioco 2 1 0 1 2 2 0 3 GER Germania Ora in gioco 2 0 2 0 2 2 0 2 ENG Inghilterra Ora in gioco 2 0 1 1 1 2 -1 1