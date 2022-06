Anteprima Portogallo - Repubblica Ceca, Nations League: dove guardarla, probabili formazioni e stato di forma

Portogallo e Repubblica Ceca si affronteranno giovedì 9 giugno nel Gruppo A2 di UEFA Nations League.

Quando : giovedì 9 giugno (20:45 CEST) Dove : Estádio José Alvalade, Lisbona Cosa : Gruppo A2 UEFA Nations League Come seguirla : clicca qui per la copertura integrale della gara

Portogallo - Repubblica Ceca in breve

Portogallo: Rui Patrício; Dalot, Domingos Duarte, Pepe, Nuno Mendes; Palhinha, William, Bernardo Silva; Matheus Nunes, Rafael Leão, Ronaldo

Repubblica Ceca: Staněk; Zima, Brabec, Matějů; Coufal, Sadílek, Souček, Havel; Černý, Kuchta, Lingr

Portogallo (dal più recente): VPVVSP

Repubblica Ceca (dal più recente): PVPSVV

Le partite del Gruppo A2

02/06: Spagna - Portogallo 1-1

02/06: Repubblica Ceca - Svizzera 2-1

05/06: Portogallo - Svizzera 4-0

05/06: Repubblica Ceca - Spagna 2-2

Cosa succede al termine della UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.