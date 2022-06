Austria - Danimarca 1-2: Stryger Larsen regala la vittoria ai danesi

Le due squadre giocano a viso aperto ma è la Danimarca a portare a casa i tre punti contro l'Austria grazie alla rete di Jens Stryger Larsen allo scadere.

28' Højbjerg porta in vantaggio la Danimarca 67' Schlager pareggia per l'Austria 87' Stryger Larsen realizza la rete della vittoria dei danesi

La Danimarca parte forte e verso la mezz'ora sblocca il risultato con Pierre-Emile Højbjerg.

A metà della ripresa i padroni di casa trovano il pari con Xaver Schlager, ma quando la gara sembrava destinata a finire in pareggio, Jens Stryger Larsen, entrato a partita in corso, realizza la rete della vittoria.

Le formazioni

Austria: Pentz; Trimmel, Posch (Danso 63'), Alaba, Frieldl; Seiwald; Laimer, X. Schlager, Ljubicic (Arnautović 46'), Baumgartner (Sabitzer 46'); Kalajdzic (Gregoritsch 46')

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Nelsson, Vestergaard (Cornelius 52'), Mæhle (Stryger 66'); Højbjerg, Jensen; Eriksen; Kristensen, Braithwaite (Skov Olsen 52'); Poulsen (Damsgaard 51')

Ora in gioco

Ora in gioco

Ora in gioco

Ora in gioco

Ora in gioco

Ora in gioco

Ora in gioco

Ora in gioco

In diretta adesso

In diretta adesso

Cosa succede al termine della fase a gironi di UEFA Nations League?

Le quattro vincitrici della Lega A andranno alla fase finale a eliminazione diretta dove, in linea di principio, una squadra verrà scelta per ospitare il mini torneo. Le semifinali si disputeranno il 14 e 15 giugno 2023, mentre le finali per il terzo e primo posto saranno il 18 giugno.

Le quarte dei gironi della Lega A verranno retrocesse in Lega B per l'edizione 2024/25.