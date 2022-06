UEFA Nations League: guida alla seconda giornata

La terza edizione della UEFA Nations League è iniziata. Dopo la prima giornata ce ne saranno altre cinque prima della fase finale di giugno 2023. UEFA.com presenta gli spunti più interessanti della seconda giornata.

Domenica 5 giugno

Gruppo A2: Repubblica Ceca - Spagna

Gruppo A2: Portogallo - Svizzera

Gruppo B4: Serbia - Slovenia

Gruppo B4: Svezia - Norvegia

Gruppo C2: Cipro - Irlanda del Nord (18:00)

Gruppo C2: Kosovo - Grecia

Gruppo C4: Gibilterra - Macedonia del Nord (18:00)

Gruppo C4: Bulgaria - Georgia

Gruppo D2: San Marino - Malta (15:00)

Lunedì 6 giugno

Gruppo A1: Austria - Danimarca

Gruppo A1: Croazia - Francia

Gruppo B2: Islanda - Albania

Gruppo B2: Israele - Russia (sospesa fino a nuovo avviso)

Gruppo C3: Bielorussia - Azerbaigian

Gruppo C3: Slovacchia - Kazakistan

Gruppo D1: Andorra - Moldavia

Gruppo D1: Lettonia - Liechtenstein (18:00)

Martedì 7 giugno

Gruppo A3: Germania - Inghilterra

Gruppo A3: Italia - Ungheria

Gruppo B3: Bosnia-Erzegovina - Romania

Gruppo B3: Finlandia - Montenegro (18:00)

Gruppo C1: Isole Faroe - Lussemburgo

Gruppo C1: Lituania - Turchia

Mercoledì 8 giugno

Gruppo A4: Belgio - Polonia

Gruppo A4: Galles - Olanda

Gruppo B1: Repubblica d'Irlanda - Ucraina

Gruppo B1: Scozia - Armenia

Calcio d'inizio alle 20:45 CET se non indicato diversamente

Ronaldo ritrova la Svizzera

Guarda la tripletta di Ronaldo in semifinale nel 2019

La Svizzera era sulla cresta dell'onda l'ultima volta che ha affrontato il Portogallo, perché si era qualificata alle finals di Nations League 2019 grazie alla splendida vittoria per 5-2 contro il Belgio. Gli elvetici, però, non avevano ancora fatto i conti con Cristiano Ronaldo, che nella semifinale all'Estádio do Dragão di Oporto ha spento i loro sogni di gloria.

Ronaldo, che non segnava con il Portogallo da 349 giorni, sblocca il risultato su punizione e va in gol con la nazionale per il 16esimo anno consecutivo. Il meglio, però, deve ancora venire. La Svizzera pareggia su rigore con Ricardo Rodríguez, ma quando ormai tutto sembra presagire i supplementari, ecco che il numero 7 della Selecção segna due gol nei minuti finali, mettendo a segno la sua settima tripletta in nazionale. Anche stavolta, arginare il 37enne sarà la chiave per la Nati.

Croazia contro il tabù Francia

Highlights: Croazia - Francia 1-2

La Croazia non teme nessuno, ma quando il sorteggio di Nations League ha decretato la Francia come avversaria nel girone, un brivido è corso lungo la schiena di squadra e tifosi. Nell'ultimo precedente, Kylian Mbappé ha segnato il gol della vittoria dei Bleus, che hanno così vinto sia all'andata (4-2) che al ritorno nel 2020/21.

Naturalmente non si può non citare il 4-2 della Francia nella finale della Coppa del Mondo del 2018. La storia è chiaramente dalla parte dei francesi, che la Croazia non ha mai battuto: dal primo confronto diretto del 1998, ha ottenuto al massimo due pareggi in otto partite.

La Germania e i conti in sospeso con l'Inghilterra

Highlights: Inghilterra - Germania 2-0

La vittoria per 2-0 dell'Inghilterra a Wembley agli ottavi di finale di UEFA EURO 2020 è ancora fresca, ma se la Germania spera che l'Allianz Arena porti bene potrebbe sbagliarsi di grosso.

L'ultima volta che Monaco ha ospitato questa classica, l'Inghilterra di Sven-Göran Eriksson ha umiliato i padroni di casa per 5-1 con una tripletta di Michael Owen. Il leggendario Karl-Heinz Rummenigge ha detto: "Non avevo mai assistito a una sconfitta così terribile. È stata una nuova Waterloo". È stata anche la prima delle tre vittorie dell'Inghilterra nelle ultime quattro trasferte in Germania: a te l'onore, Hansi Flick.

Galles al tavolo delle grandi

Il Galles ha esordito in League A in Polonia la scorsa settimana dando il via all'attuale Nations League, ma la grande attesa è per la prima partita casalinga ai massimi livelli. L'Olanda è ospite a Cardiff, ma la squadra di Rob Page cercherà di non contare troppo sul fattore campo perché ha perso otto volte su otto.

Prima di dare il benvenuto alla squadra di Louis van Gaal, il Galles deve giocare gli spareggi di Coppa del Mondo contro l'Ucraina, che inizia la Nations League dalla seconda giornata.

E poi?

Svizzera - Spagna: tutti i calci di rigore a EURO 2020

• Svizzera-Spagna è la partita di cartello della prima tranche della terza giornata. È la prima di una serie di riedizioni di UEFA EURO 2020, ma poche sono state emozionanti come la vittoria per 3-1 ai rigori della Roja ai quarti di finale a San Pietroburgo.

• Croazia e Danimarca si sono affrontate per l'ultima volta agli ottavi di Coppa del Mondo 2018 e due protagonisti di quella sfida potrebbero esserlo di nuovo alla terza giornata. Quattro anni fa, Kasper Schmeichel ha parato un tiro dal dischetto di Luka Modrić al 116', portando la partita ai rigori. Il regista croato, però, non ha sbagliato dopo i supplementari e ha trionfato con la sua squadra.

Highlights: Italia - Inghilterra 1-1 (3-2 dcr)

• Inghilterra e Italia si ritroveranno dopo la finale della scorsa estate, mentre la Germania diffiderà dell'Ungheria perché, proprio contro i magiari, è arrivata a sei minuti dall'eliminazione nella fase a gironi di EURO 2020. Galles-Belgio rievoca invece una delle più belle partite di EURO 2016.

Date

Giornate 3 e 4: 9–14 giugno 2022

Giornate 5 e 6: 22–27 settembre 2022

Sorteggio finals: da conf.

Semifinali: 14 e 15 giugno 2023

Finale primo e terzo posto: 18 giugno 2023

Spareggi: 21–23 e 24–26 marzo 2024