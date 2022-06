Ungheria - Inghilterra 1-0: un rigore di Szoboszlai regala una storica vittoria agli ungheresi

Nel Gruppo A3, il rigore di Dominik Szoboszlai è bastato all'Ungheria per battere l'Inghilterra per la prima volta in oltre 60 anni.

I momenti chiave 32' Ádám Szalai sfiora il vantaggio

66' Szoboszlai segna su rigore l'1-0

89' Kane arriva a un passo dal pari



Riepilogo della partita

Nel primo tempo entrambe le squadre hanno tante occasioni per segnare ma la prima frazione termina a reti bianche.

James stende Zsolt Nagy in area AFP via Getty Images

Nel secondo tempo l'Ungheria parte forte e viene premiata da un calcio di rigore: entrato a partita in corso, Reece James stende in area Zsolt Nagy, e Szoboszlai segna dal dischetto la rete che decide la gara.

Statistiche

L'Inghilterra non è riuscita a segnare in quattro delle ultime cinque partite di UEFA Nations League fuori dall'Inghilterra

L'Ungheria ha perso solo una delle ultime dieci partite di UEFA Nations League (V6 P3)

L'ultima vittoria dell'Ungheria sull'Inghilterra risaliva al 31 maggio 1962 nel Mondiale in Cile

Formazioni

Ungheria: Gulácsi; Lang, Orbán, Attila Szalai; Négo, Ádám Nagy (Styles 82'), Schäfer, Zsolt Nagy (Ádám 87'); Sallai (Kleinheisler 71'), Szoboszlai (Fiola 82'); Ádám Szalai.

Inghilterra: Pickford; Walker (Stones 62'), Coady (Phillips 79'), Maguire; Alexander-Arnold (James 62'), Bellingham, Rice, Justin (Saka 46'); Bowen, Kane, Mount (Grealish 62').