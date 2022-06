Belgio - Olanda 1-4: Lukaku e compagni crollano a Bruxelles

Con una prestazione sontuosa a Bruxelles, l'Olanda centra la prima vittoria sul Belgio dopo ben 25 anni e conquista i primi tre punti nel Gruppo A4 di UEFA Nations League.

I momenti chiave 13' Castagne colpisce un legno

27' Lukaku esce per infortunio

40' Bergwijn apre le marcature

51' Depay raddoppia

62' Dumfries sigla il terzo gol

66' Depay firma la doppietta personale

90'+3 Batshuayi segna il gol della bandiera

La partita in breve: l'Olanda mette fine all'attesa

Il Belgio parte meglio e sfiora il gol quando Romelu Lukaku serve Timothy Castagne, ma il suo tiro viene ribattuto dal palo. L'Olanda, però, assume ben presto il comando della gara e chiama all'intervento Simon Mignolet con Steven Berghuis: è solo l'inizio di una serie di occasioni per gli ospiti.

Mignolet ferma Berghuis all'inizio partita. AFP via Getty Images

L'uscita per infortunio di Lukaku non fa che consolidare il dominio dell'Olanda, che alla fine sblocca il risultato con una conclusione di Bergwijn da 25 metri. Su un cross di Denzel Dumfries, Castagne interviene di mano e l'arbitro concede calcio di rigore, ma il VAR rettifica perché il pallone colpisce il volto del giocatore.

Dopo l'intervallo si assiste a una gara a senso unico. Memphis Depay vola a rete e raddoppia per gli ospiti, mentre Dumfries firma il 3-0 su cross di Daley Blind. Ancora Blind serve Depay, che trova il secondo gol personale. Il Belgio prova a rispondere ma non concretizza: una rete di Castagne viene annullata per fuorigioco, mentre nel finale Dries Mertens colpisce un palo. Il gol della bandiera arriva solo al 93' con Michy Batshuayi.

Depay ha segnato due gol nel secondo tempo. AFP via Getty Images

Formazioni

Belgio: Mignolet; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier (Carrasco 67'), De Bruyne, Witsel (Batshuayi 67'), Castagne; Vanaken (Onana 46'), Lukaku (Trossard 26'), E. Hazard (Mertens 46')

Olanda: Cillessen; J. Timber, Van Dijk, Aké (De Ligt 74'); Dumfries, Klaassen, F. de Jong, Blind; Berghuis (Koopmeiners 83'); Bergwijn, Depay