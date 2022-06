Francia - Danimarca 1-2: la doppietta di Cornelius affonda i campioni in carica

La Danimarca vince in rimonta e conquista tre punti importanti in casa dei campioni in carica nel Gruppo A1 di UEFA Nations League.

I momenti chiave 4' Mæhle colpisce il palo con un tiro dalla corta distanza

48' Schmeichel ferma Benzema davanti alla porta

51' Benzema porta in vantaggio la Francia

68' Cornelius pareggia per la Danimarca

71' Lloris devia un tiro di Skov Olsen

81' Kanté colpisce il palo con un tiro spettacolare

86' Lloris interviene su Eriksen

88' Cornelius porta in vantaggio i danesi

La partita in breve: rimonta a sorpresa della Danimarca

La Danimarca parte bene a Saint-Denis, sfiorando il gol al 5'. Joakim Mæhle colpisce il palo dopo una fuga di Kasper Dolberg all'interno dell'area di rigore.

Lo spauracchio chiama in azione i campioni in carica, ma un tiro dalla distanza di Kylian Mbappé tra le braccia di Kasper Schmeichel è il massimo che i Bleus riescono a fare nel primo tempo. Gli ospiti pressano e chiudono gli spazi, impedendo all'attaccante del Paris Sant-Germain e al compagno di reparto Karim Benzema di ricevere palloni utili.

Nell'intervallo, Mbappé viene sostituito per una contusione subita a fine primo tempo, ma il gol della Francia arriva proprio grazie al contributo del subentrato Christopher Nkunku.

Dopo aver raccolto un passaggio sulla destra, Benzema trova il giocatore del Lipsia in area di rigore, che la restituisce improvvisamente: l'attaccante del Real Madrid disorienta i suoi marcatori con un tocco d'esperienza e batte Schmeichel da distanza ravvicinata.

Il bel gol dà un po' di slancio ai transalpini, ma il pressing alto dei danesi torna a farsi sentire. Su un invitante cross, Pierre-Emile Højbjerg appoggia per Andreas Cornelius, che ha ampio spazio per battere Hugo Lloris al volo.

N'Golo Kanté sfiora un nuovo gol del vantaggio per la Francia, colpendo un palo dalla distanza, mentre Christian Eriksen si fa ipnotizzare da Lloris da posizione più che favorevole. Non sbaglia Cornelius, che all'86' si avventa su una palla filtrante di Mæhle e non dà scampo a Lloris.

Formazioni

Francia: Lloris; Koundé (Diaby 90'), Varane (Saliba 61'), L. Hernández; Coman (Klauss 90'), Kanté, Griezmann (Rabiot 78'), Tchouameni, T. Hernandéz; Benzema, Mbappé (Nkunku 46')

Danimarca: Schmeichel; Andersen, Nelsson, Vestergaard (Kristensen 60'), Mæhle; Højbjerg, Delaney (Jensen 85'); Eriksen; Wass (Damsgaard 60'), Skov Olsen (Braithwaite 84'); Dolberg (Cornelius 59')